PGN ayuda al desarrollo del arroz de Biosalin en la costa de Jepara

JEPARA (Antara) – PT Percergaan Gas Negara (PGN) ayuda al desarrollo de arroz de biosalina para los agricultores en la zona costera de Jepara Regency.

El Secretario Corporativo de PGN, Fajriyah Usman, en un comunicado de prensa en Semarang, dijo el lunes que la plantación de arroz de Biosalin se realizó en un área de 10 hectáreas del Grupo Sari Mulyo Farmer Group (Poktan) Suwawal Village, distrito de Mlonggo, distrito de Jpara.

«En las primeras etapas, se plantarán 400 kg de semillas de arroz de Biosaline en la tierra», dijo.

Según él, se espera que las variedades de arroz de Biosaline que puedan crecer en el país con un alto contenido de sal o un alto contenido de sal, abran nuevas oportunidades para que los agricultores costeros vuelvan a productivos y fortalezcan la seguridad alimentaria regional y mejoren el pozo de la comunidad local.

Dijo que el apoyo al programa de desarrollo de arroz Biosalin estaba en línea con el uso de PGN para ofrecer beneficios sostenibles para la comunidad.

«Estamos comprometidos a presentar contribuciones más amplias, no solo promover la independencia económica de la comunidad, sino también mantener el entorno», dijo.

Según él, el apoyo al desarrollo del arroz de Biosaline es una solución para los agricultores costeros que se enfrentan a las restricciones de la tierra como resultado de la intrusión del agua de mar, mientras que la seguridad alimentaria nacional se fortalece.

El presidente del grupo de agricultores Sari Mulyo Suwawal Ahmad Suyono dijo que la presencia de variedades de arroz de Biosaline era una nueva esperanza para los agricultores costeros que tuvieron que lidiar con las limitaciones del país que se introdujo en el agua de mar durante años.

«Hasta ahora solo podemos plantar en una escala limitada porque las condiciones saladas del suelo dificultan que el arroz crezca», agregó.

Dijo que el apoyo de PGN era muy importante para la sostenibilidad de su agricultura en las zonas costeras.

«Especialmente en este momento más y más tierras agrícolas en la región de Jepara, golpeó por la intrusión del agua de mar, por lo que los agricultores enfrentan grandes desafíos para mantener su productividad», dijo.

