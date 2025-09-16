PGA Report Mount Marapi Breurbs por unos 47 segundos

PADANG (Antara) – El Volcano Monte Marapi Post (PGA) informó volcanes en Agam Regency y Tanah Datar Regency, Provincia de West Sumatra (West Sumatra) experimentaron un estallido con una duración de aproximadamente 47 segundos el martes por la mañana.

«La erupción en 08.23 West Indonesia se incluyó en el sismograma con una amplitud máxima de 29.5 milímetros y una duración de aproximadamente 47 segundos», dijo el martes el oficial de PGA Mount Marapi, Ahmad Rifandi en Padang.

En su informe, PGA no puede registrar columnas de cenizas volcánicas altas porque está cubierta de nubes. Actualmente, 2.891 metros de alto volcanes están por encima del nivel del nivel del mar (MDPL) de nivel II o alerta. Esto significa que a las personas se les prohíbe ser actividades dentro de un radio de tres kilómetros del centro de actividad (verbeetkrater).

Además, el Centro de Mitigación de Volcanología y Desastres Geológicos (PVMBG) también recordó la amenaza del potencial de lava fría, especialmente para las personas que viven a lo largo del río que fluían desde la parte superior del volcán.

Esta condición, especialmente cuando llueve o la temporada de lluvias. En el caso de la lluvia de cenizas, se aconseja a las personas que usen una máscara nasal y de la bosque para evitar trastornos respiratorios.

Los oficiales de PGA continúan recordando la pila de material como resultado de la erupción del volcán que causa el aumento del flujo de agua que tiene el potencial de inundaciones de lava fría en cualquier momento.

Esta condición no puede ignorarse porque es muy vulnerable y peligrosa, especialmente si llueve con alta intensidad. «Lo más probable que sucede, a saber, las inundaciones de lava fría, como los eventos del 11 de mayo de 2024, que reclamaron docenas de vidas», dijo.

