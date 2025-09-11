PET -PET para apoyar el desarrollo de Blora a través de programas estratégicos

Blora (Antara) – La Universidad Diponegoro (DNEP) repitió su compromiso en el servicio comunitario a través de un programa estratégico titulado «Undip para Blora: construyendo un air de mandiri, energía y pueblo de turismo sostenible».

Este programa fue lanzado oficialmente por el Rector de Undip, el Prof. Dr. Suharnomo, SE, M.Sc., junto con el Regente de Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Sc., en un evento que tuvo lugar en la aldea de Sambongrejo, Blora Regency.

Este programa de servicio se lleva a cabo en varias aldeas en Blora con un enfoque integrado que prioriza la sostenibilidad, el empoderamiento de la comunidad y el uso de recursos locales. Las actividades incluyen la preparación de un plan turístico local para la sabiduría, la construcción de las unidades de producción del agua potable, así como el uso de energía solar para la entrega de agua limpia e iluminación de la carretera.

En el pueblo de Sambongrejo, el distrito de Sambong, Undip ha diseñado un plan maestro para el desarrollo de una aldea turística que continúa el potencial de la aldea de Samin como un ícono cultural local. Al mismo tiempo, la unidad de producción de agua potable se construyó con la marca «Tirta Bening», que fue administrada por Bumdes como una forma de actividades dependientes de la aldea. Los ciudadanos popables continúan teniendo acceso gratuito al agua potable como una forma de justicia social.

La ventaja específica de la tecnología de producción del agua potable es la capacidad de reducir los altos niveles de dureza del agua debido a las condiciones geológicas de las montañas de lima en Blora, en particular el contenido de calcio y magnesio en buena agua. La tecnología de desierto desarrollada está diseñada específicamente para reducir el contenido de esta dureza, para producir agua potable más saludable y es adecuado para el consumo.

Mientras tanto, en el pueblo de Botoreco, distrito de Kunduran, Blora, Untip comenzó la construcción de un sistema de energía solar para conducir bombas de agua limpia y luces de iluminación desde Zonnestraat. El pueblo también está diseñado para ser piloto de una energía independiente y un turismo educativo basado en la energía renovable, en armonía con la visión de Indep’s como una universidad de investigación superior y un lema de untip digno y útil.

«No solo está presente para producir graduados superiores, sino que también tiene un impacto real en la comunidad. Estamos comprometidos a ayudar a las aldeas a ser más independientes y empoderadas», dijo Undip Rector en sus comentarios.

Blora también llovió la iniciativa de falta y expresó su esperanza de que esta colaboración continúe llegando a más aldeas en el área de Blora.

Este programa incluye maestros y estudiantes cruzados interfisciplinados en Undip en el contexto de la implementación del tridharma de la educación superior y es parte del fortalecimiento del modelo de ecoscópico inteligente basado en la cooperación entre universidades y gobiernos locales. La participación de maestros, investigadores y estudiantes en diferentes disciplinas fue coordinada sinérgicamente por el Instituto de Investigación y Servicio de la Comunidad (LPPM) y la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro, de modo que la dedicación fue estructurada, adaptada y científicamente basada.

Con la sinergia entre el Gobierno de Undip y Blora Regency, se espera que las aldeas de Blora puedan convertirse en pueblos inteligentes, independientes y sostenibles, mientras que se está mejorando el buen trabajo de la comunidad local.

Mientras tanto, el decano de la escuela vocacional de desapercibencia, Prof. DR. Dr. Ir. Budiyono, M.Sc., enfatizó que la participación de las escuelas vocacionales sin falta en este programa era una manifestación tangible de la contribución de Undip para construir la dependencia de la aldea. «Queremos asegurarnos de que la comunidad se pueda sentir directamente por la comunidad, especialmente en el aspecto de buscar agua limpia, energía y empoderamiento económico basado en el turismo», dijo.

El presidente de LPPM -undip, el Prof. Dr. Suherman agregó que esta actividad era parte de la estrategia de falta para fortalecer la investigación aplicada basada en las necesidades de la comunidad. «Este servicio no solo tiene un impacto en la comunidad Blora, sino que también es un modelo de desarrollo de la aldea independiente que puede replicarse en otras regiones de Indonesia», explicó.

LPPM Untip -Researcher, Prof. DR. El Dr. en Nyoman Widiasa, quien también es un experto en el campo de la tecnología de desierta, explicó que la unidad de producción de agua de drink de tirta Bening se diseñó con un sistema de desalinización especial para reducir la dureza del agua como resultado del alto contenido de calcio y magnesio en Blora. «Con esta tecnología, la calidad del agua producida es más saludable y es adecuada para el consumo de la comunidad», dijo.

La selección del gran tema «Undip para Blora: construir un agua de Mandiri Water, Energy y Tourism Sostenible» no es exento de razón. El agua y la energía son necesidades básicas y siempre serán un problema interesante para todos los niveles de la sociedad. También se supone que los intentos de construir aldeas turísticas tienen un impacto económico directo que la comunidad puede sentir desde Veners, Souvenir -MKB, puestos y restaurantes, gerentes de familia, guías, hasta agencias de viajes locales. Mientras tanto, el desarrollo de energía está dirigido a energía renovable, especialmente la energía solar, porque esta energía no se utilizará para siempre. Esto es muy importante, ya que las reservas de energía fósil, como el petróleo, el carbón y el gas en Indonesia, se ponen bajos y se agotarán a tiempo.