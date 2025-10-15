Perum Bulog Banyumas: Suministros de arroz suficientes para satisfacer las necesidades hasta principios de 2026

Purwokerto, Java Central (ANTARA) – La sucursal de Perum Bulog Banyumas está garantizando que el suministro de arroz en la antigua zona de residencia de Banyumas, que incluye las regencias de Banyumas, Cilacap, Purbalingga y Banjarnegara, Java Central, sea suficiente para satisfacer las necesidades hasta principios de 2026.

El gerente de sucursal de Perum Bulog Banyumas Prawoko Setyo Aji en Purwokerto, Banyumas Regency, dijo el miércoles que su partido había logrado la adquisición de 66.000 toneladas de equivalente de arroz hasta mediados de octubre de 2025.

«El stock actual en el almacén es de más de 78.000 toneladas, equivalente a arroz. Si Dios quiere, estará seguro hasta finales de año, tal vez incluso el próximo», subrayó.

Dijo que la adquisición de arroz de Bulog todavía se lleva a cabo a través de dos programas, a saber, programas gubernamentales y comerciales.

Específicamente para compras comerciales, dice, Bulog Banyumas compra arroz de primera calidad a un precio promedio de 13.200 IDR por kilogramo y lo vende entre 13.500 y 13.800 IDR por kilogramo, dependiendo de las condiciones diarias del mercado.

Admitió que el precio del grano cosechado en seco en el campo está actualmente muy por encima del precio de compra del gobierno (HPP) de 6.500 IDR por kilogramo.

«El precio medio del grano seco cosechado está entre 6.800 y 7.200 IDR por kilogramo. Esto demuestra que el bienestar de los agricultores está mejorando porque su cosecha está debidamente valorada», dijo.

Por eso, dijo, los agricultores prefieren vender el grano de la tercera temporada de siembra (TM III) al mercado público.

También en Bulog Banyumas, continuó, la absorción se centró más a través de un plan comercial, es decir, mediante la compra de arroz de primera calidad para satisfacer las necesidades del mercado general.

«El suministro de arroz absorbido durante el anterior período de cosecha MT II está destinado a satisfacer las necesidades de programas gubernamentales como la ayuda alimentaria y la distribución de arroz SPHP (Suministro de Alimentos y Estabilización de Precios)», dijo.

Respecto a la realización de la distribución de arroz SPHP en la antigua zona de Residencia Banyumas, dijo que hasta el momento se han distribuido más de 8.400 toneladas.

Según él, la distribución de arroz SPHP, que se intensificó hasta el nivel de subdistrito mediante operaciones de mercado y movimiento de alimentos baratos, recibió una respuesta positiva de la comunidad, controlando así el precio del arroz en el mercado.

«La realización del SPHP está avanzando bastante rápido y la penetración ha alcanzado el nivel de subdistrito. Los precios del arroz en el mercado de consumo son relativamente estables sin fluctuaciones significativas», afirmó.

Dijo que Bulog continúa contribuyendo a los programas prioritarios del gobierno para mantener el suministro de alimentos y la estabilidad de precios y apoyar los esfuerzos nacionales para la autosuficiencia en arroz.

«La cuestión es que los suministros son seguros, los precios están bajo control y los agricultores siguen siendo prósperos», dijo Prawoko.

