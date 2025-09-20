Pertina Semarang mantiene la exposición de boxeo de estudiantes para evitar que los estudiantes luchen

SEMARANG (Antara) – La Asociación Indonesia de Boxeo Amateur (Pertina) junto con el Servicio de Jóvenes y Deportes de Semarang City celebró un campeonato titulada «Exposición de boxeo de estudiantes anti -tawuranos» para albergar a los estudiantes y adolescentes para no caer en la violencia.

El presidente de Semarang City Pertina Rahmulyo Adi Wibowo en Semarang explicó el sábado que la exposición de boxeo fue alimentada como una preocupación para los adolescentes, especialmente los estudiantes involucrados en la pelea en las calles.

«Enfrentados con este disturbio, Pertina intentó junto con Semarang City Dispora para organizar la» Exposición de boxeo de estudiante anti -tawuran «, dijo Rahmulio, quien también es miembro de la DPRD de la ciudad de Semarang.

A la exposición de boxeo que tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento de Semarang, el sábado, asistió 32 participantes, tanto hombres como hijas de varias escuelas secundarias/escuelas profesionales en la ciudad de Semarang.

La competencia se divide en dos grupos, a saber, West y East Sasana, que presentarán un juego que retirará el juego en tres rondas, cada uno con 2-3 minutos por ronda.

«Practicaron 18 días y han desarrollado su ‘habilidad’, dadas las formas y reglas del juego y prohibidas. Para que tengan un poco de comprensión del buen boxeo», dijo.

Dijo que la lucha técnica seguía siendo la misma que las competiciones de boxeo aficionados y profesionales.

«Nosotros de la ciudad de Pertina Semarang preparamos a los árbitros, los jueces y todo porque esta actividad es un boxeo», dijo.

Además de los estudiantes que representan a la escuela, también hay participantes de la exhibición que provienen de los perpetradores de las peleas que fueron atrapadas.

«Aquellos que están ‘atrapados’ porque también involucramos la lucha en esta actividad. Por lo tanto, según nuestros datos y notas, también hubo niños que fueron atrapados ayer en la policía de Semarang», dijo.

Aunque la exposición es el primer objetivo para evitar que los estudiantes peleen, por otro lado también puede ser al mismo tiempo para atrapar nuevas semillas de los atletas de boxeo.

«Entonces, solo se procesaran para ser (atletas, etc.) profesionales. Pero hubo 18 días de entrenamiento para eso. Fueron entrenados en dos Sasana, a saber, el campamento de boxeo Sasana Ytbk y el campamento de boxeo de Sasana», dijo.

Para los premios, dijo Rahmulyo, en forma de efectivo para los mejores atletas de RP2 millones, para los atletas favoritos Rp2 millones, entonces el mejor equipo es RP. 4.5 millones.

«Nosotros de la ciudad de Pertina Semarang también ofreceremos premios adicionales para los ganadores», concluyó.

