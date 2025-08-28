Pertaminasaf Cilacap es el superior de la energía nacional de carbono

CILACAP (Antara) – Director de operaciones de Pt Kilang Pertamina Internaseal (KPI) DiK Bahagia enfatizó que los productos de combustible de aviación sostenible (pertamatif) producidos por KPI RU IV Cilacap fueron la dialbonización superior de la energía nacional.

La declaración fue proporcionada por Didik para el Comisionado Presidente de PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan durante una visita al sendero #2 en el Edificio Patra Graha, Cilacap, Java Central, miércoles (27/8).

Didik dijo que el éxito de la refinería Cilacap que era Avtur, amigable con el medio ambiente, estaba hecho de aceite de cocina usado hito Importante en el mapa de ruta para el desarrollo sostenible de combustible en Indonesia.

«El proyecto Cilacap de refinería verde es un paso estratégico para acelerar la transición de energía a la energía renovable y contribuir a reducir las emisiones de carbono hasta más del 80 por ciento más baja que la aviación fósil Airtvaart», dijo.

Según él, el éxito continuó con el vuelo inaugural de la aerolínea del servicio aéreo de Pelita que Pertaminasf usó el 20 de agosto de 2025.

«Esto está de acuerdo con el objetivo del gobierno de reducir y lograr las emisiones de CO2 Misión neta cero En 2060 o más rápido «, dijo.

Además de Pertaminasf, la refinería Cilacap también implementa otros cuatro programas de carbono, a saber, la instalación móvil Tratamiento de agua procesado (PDAM), la construcción de una planta de energía solar (PLT) con una capacidad de 2.3 megavatios, optimización de HP Steam RFCC a MP El vapor consisteasí como reemplazo y Quemador de reingeniería Asly Ketel.

«Desde el comienzo del proyecto, KPI ha podido registrar la reducción de emisiones de carbono de 54,000 toneladas de CO2E desde el inicio del proyecto», dijo Didik.

Lea también: productos SAF hechos con aceite de cocina usado, por lo que el 80 aniversario de la República de Indonesia

Mientras tanto, el Director de Transformación y Sostenibilidad empresarial de PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, dijo que el programa de Trail de Sostenibilidad tenía como objetivo mejorar el rendimiento de la sostenibilidad a través de la implementación de principios Medio ambiente, social y administración (ESG).

Según él, el programa se implementó fortaleciendo la comprensión de la unidad operativa con respecto a la sostenibilidad y alentando la aplicación de las mejores iniciativas en Pertamina Group.

«Hay cuatro pistas objetivo de sostenibilidad, a saber Conciencia, evaluación, implementaciónY Replicación«Dijo.

Hay Conciencia realizado al aumentar la comprensión de las unidades operativas, mientras que Investigación hecho para identificar oportunidades para mejorar el rendimiento sostenibilidad.

Más, Ejecución Apoyar la aplicación del principio de sostenibilidad en la unidad operativa, temporalmente Replicación Se esfuerza por replicar las mejores prácticas en el grupo Pertamina.

En relación con esto, Mochamad Iriawan, comisionado de Pt Ptamina, Mochamad Iriawan, habló con orgullo sobre el desempeño de la refinería de Cilacap en la producción pionera de Pertamatif en Indonesia.

«Pertaminasf es muy valioso y puede ser un producto de exportación que puede aumentar los ingresos del estado si se satisfacen las necesidades nacionales», dijo.

En una serie de actividades, Iriawan y su séquito también evaluaron inmediatamente el área de la refinería verde para mirar más cerca del proceso de producción de Pertamatifasaf como una energía futura ecológica.

Leer también: Pertamina que envía combustible de combustible hecho de chef

Leer también: Pertamina desarrolla un proyecto de combustible de combustible sostenible