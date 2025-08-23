Pertamina Patra Niaga Terminal de semarang integrado así «Mejores amigos infantiles»

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang ha realizado varias actividades con el tema «Cuidado con la pantalla, Razón de aplicación» en el contexto del 41º Nivel de la Ciudad del Día Nacional del Niño (Han) Semarang, en el Ayuntamiento, el jueves (21/21).

Se llevan a cabo una serie de actividades, que van desde competiciones para niños hasta otorgar a las empresas que se preocupan por los derechos y la protección de los niños.

Pt Pertamina Patra Niaga Terminal Integrado Semarang recibió un premio como la compañía de amistad del mejor amigo que fue transferido directamente por el alcalde de Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Agustina dijo que las empresas globales pueden participar en contribuir a canalizar ferias y el apoyo de la creatividad y la RSE que se centran en el crecimiento y el desarrollo de los niños, de modo que la ciudad de Semarang puede convertirse en una ciudad de niños

«El Ayuntamiento de Semarang quiere que los niños crezcan felices, saludables, inteligentes, valientes y llenos de entusiasmo. Hemos sido evaluados como niños por el Ministerio de PPPA (empoderamiento y protección infantil de la protección de las mujeres y los niños)», dijo Agustina al dar comentarios en el evento 41st Han Peak Event Event.

Durante 3 (tres) años seguidos a través de Programas de Responsabilidad Social y Ambiental (CSR), Pt Ptamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang también contribuye al cumplimiento de los derechos de los niños y la protección en la ciudad de Semarang a través de actividades como la anti-violencia y el acoso escolar de los niños, el control de salud libre para el desarrollo infantil.

El administrador de terminales integrado de Semarang, Yudha Widjayanto explicó que las contribuciones de Pt Pertamina Patra Niaga Terminal Integrada Semarang es una forma de dedicación para apoyar a la ciudad de Semarang para convertirse en una ciudad amigable para niños donde cada niño tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse.

«Le debemos al alcalde de Semarang por el precio otorgado, Pertamina Patra It Semarang continuará contribuyendo a través del programa de RSE para que los niños en la ciudad de Semarang obtengan una vida decente y próspera para el progreso del futuro de la nación», dijo Yudha.

En una ocasión separada, el gerente del área de comunicación, relaciones y responsabilidad social corporativa de Pertamina Patra Niaga Regional Central Java, dijo Taufiq Kurniawan, Pertamina Patra Niaga continúa contribuyendo a Objetivos/SDG de desarrollo sostenible).

CSR Integrated Semarang -Terminal Pertamina Patra Niaga como una forma de apoyo para los ODS 3, a saber, la vida sana y próspera y la educación de calidad de ODS 4.

«A través del programa de RSE para cumplir con los derechos y la protección de los niños en la ciudad de Semarang, seguimos dedicados a realizar la RSE de acuerdo con los ODS. Agradecemos al alcalde de Semarang por dar este precio para que podamos contribuir a la realización de la ciudad de Semarang cuando era niño», dijo Taufiq.