Pertamina ha preparado 333.968 cilindros de GLP de 3 kg en la zona de Kudus Raya

Kudus (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga garantiza que la disponibilidad de GLP subsidiado en cilindros de 3 kilogramos en el área de Kudus Raya, Java Central, sea suficiente y segura durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo (Nataru) de 2026.

«En previsión de un aumento en el consumo, Pertamina ha preparado 333.968 cilindros de GLP de 3 kg en el área de Kudus, incluidas Kudus Regency, Pati Regency, Jepara Regency, Rembang Regency y Blora Regency», dijo el gerente de área de Comunicación, Relaciones y RSC de Pertamina Patra Niaga Central Java Regional Taufiq Kurniawan en una declaración escrita en Kudus el viernes.

Dijo que esta disposición adicional se hizo de forma opcional como un paso previo para garantizar el buen funcionamiento de las necesidades energéticas de la comunidad durante el largo período de vacaciones.

«Pertamina Patra Niaga Central Java asegura el suministro de energía de Java Central y el sector del bricolaje para que la gente no tenga que preocuparse durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo», dijo.

Destacó que durante las fiestas navideñas no se cerró la distribución de GLP. Toda la cadena de suministro continúa funcionando para garantizar la disponibilidad de GLP subsidiado para la comunidad.

Los detalles de la distribución de GLP de 3 kg en el área de Kudus Raya incluyen Kudus Regency con 69.182 cilindros, Pati Regency con 88.486 cilindros, Jepara Regency con 80.036 cilindros, Rembang Regency con 43.076 cilindros y Blora Regency con 53.188 cilindros.

Además de Kudus Raya, Pertamina también distribuyó 3 kg adicionales de GLP de forma opcional a toda la región de Java Central y la Región Especial de Yogyakarta, para un total de 3.145.278 cilindros, o un aumento de aproximadamente el 7 por ciento en comparación con el consumo diario normal.

Específicamente para las regiones de Java Central y bricolaje, el suministro adicional total fue de aproximadamente 3,14 millones de tubos, de los cuales 345 mil tubos fueron asignados a bricolaje y el resto se distribuyó en la región de Java Central.

«Estamos agregando suministros alrededor de un 7 por ciento más que las necesidades normales. También instamos al público a comprar GLP en la base oficial más cercana para que el precio se mantenga en línea con el precio minorista más alto (HET) de 18.000 IDR por cilindro en Java Central y las áreas de bricolaje», dijo.

Este llamado se hizo para evitar la práctica de vender por encima del HET por parte de personas irresponsables que a menudo aprovechan las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Además del GLP subsidiado, Pertamina también asegura la disponibilidad de GLP Bright Gas no subsidiado, tanto en latas como en cilindros de 5,5 kg y 12 kg.

Esta oferta se ha preparado teniendo en cuenta el potencial de un mayor consumo, especialmente para actividades comunitarias como eventos de marca durante el Año Nuevo.

«Hemos previsto un aumento en el consumo de GLP, pero confiamos en que el suministro seguirá siendo suficiente. Esperamos que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de 2026 puedan desarrollarse sin problemas y de manera óptima», dijo.