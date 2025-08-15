Pertamina garantiza que el stock de plum Talite en Rembang Regency es suficiente

REMBANG (Antara) – Pt Pertamina Patra Niaga Java Central Part Central (JBT) Asegura que el suministro de combustible (BBM), en particular, el tipo de talito de ciruela en Regbang Regency, Java central, esté en necesidades de la comunidad seguras y suficientes.

Comunicación del gerente del área, Relaciones y CSR Pertamina Patra Niaga JBT Taufiq Kurniawan en Rembang el viernes, dijo que la disponibilidad de las acciones de Plartalite en todos los puntos de entrega más importantes para el entorno de distribución también se encuentra normalmente, incluida su distribución, también se encuentra normalmente sin obstáculos.

«Nos aseguramos de que el suministro de combustible sea seguro y que el proceso de distribución se ejecute regularmente. Se aconseja a la comunidad que compre combustible si es necesario y que no lo haga»Pánico ‘Porque la acción es muy suficiente «, dijo.

Por el momento, dijo, hay 26 estaciones de servicio en Regbang Regency y les ofrecen a todos. Mientras que el stock de plesalita en la región alcanzó 377 kilolitros.

«Con el consumo diario normal, las acciones disponibles pueden cumplir con el aumento de la demanda de cuatro veces», dijo.

Regence Rembang recibe un suministro de ciruelas de dos cabezas, a saber, el terminal Tuban BBM y el terminal Semarang BBM. Esta condición refuerza aún más la garantía de disponibilidad, especialmente no hay trastornos de distribución, como desastres o disturbios.

Taufiq también invitó a todas las partes, incluida la comunidad, el gobierno y los agentes de la ley, a supervisar la distribución del combustible subsidiado para estar en la meta.

«Si hay fraude en la distribución del combustible subsidiado, la comunidad puede informar a las autoridades a seguir», dijo.

Además de las estaciones de servicio, también hay ocho Pertashop en Rembang que trabajan activamente para servir a la comunidad. Pertamina ofrece servicios y servicios de información del producto a través de la aplicación Mypertamina o Ptamina Call Center 135.

