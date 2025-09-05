Pertamina garantiza la entrega de energía central Java-diy

SEMARANG (Antara) – Pertamina Patra Niaga Central Java (JBT) garantiza la disponibilidad de suministro de energía en Java Central y la región especial de Yogyakarta (DIY) de acuerdo con las largas vacaciones de fin de semana junto con el cumpleaños del cumpleaños del Profeta Muhammad.

Comunicación, relaciones y CSR Pertamina Patra Niaga Regional (JBT) Taufiq Kurniawan, en Semarang, dijo el viernes que Pertamina ha tomado varias medidas anticipatorias para garantizar que las necesidades energéticas de la comunidad continúen reuniéndose.

«El largo impulso de vacaciones generalmente es seguido por un aumento en el consumo de energía. Pertamina advirtió a todas las instalaciones de distribución que garanticen que los servicios de energía sigan siendo seguros y flexibles para la comunidad», dijo.

Según él, Pertamina ha llevado a cabo una serie de protección de suministro de energía en las regiones centrales de Java y Diy.

«El grupo de trabajo especial (Fuerza de Tarea) también está dispuesta a verificar la distribución de energía durante este período y supervisar la distribución de energía», dijo Taufiq.

La voluntad no solo se lleva a cabo a nivel terminal como el centro de stock y distribución, sino que también toca inmediatamente los puntos del servicio comunitario.

Se aseguró de que todas las estaciones de llenado de combustible público (SPBU) y Pertashop ciertamente funcionen normalmente con una supervisión estricta de la disponibilidad de combustible (BBM).

Hay ocho Punto de entrega BBM, cuatro terminales de GLP y cinco Punto de entrega Avtur se extendió por Java Central y Diy que siguen trabajando, incluso de vacaciones.

Pertamina mantiene 13 veces el suministro de combustible del tipo de «gasolina», mientras que para «gasoil» 14 veces el consumo diario promedio alcanza.

Con respecto a la necesidad de aire de aviación, dijo, Pertamina ha preparado un suministro de Avtur de 21 veces de consumo normal de 349 kilolitros.

Al anticipar un aumento en las necesidades de LPG subsidiado de 3 kg, Pertamina Patra Niaga ha asignado suministros adicionales basados ​​en la coordinación y las solicitudes del gobierno local.

«En general, la adición de 3 kg de GLPG se realiza con un total de más de 1,219,880 tuberías. El número es más del 79 por ciento del consumo normal diario», dijo.

Explicó que la adición de cilindros de GLP de 3 kg se dividió en 1.066,729 tuberías, mientras que en bricolaje no menos de 153,160 tuberías que se distribuirían a través de bases de GLP de Pertamina y se adaptarían a las necesidades en cada región.

Es por eso que Taufiq enfatizó que las personas no tienen que preocuparse por el suministro de energía en las regiones centrales de Java y Diy.

«Pertamina insistió al público en el público que comprara combustible de las estaciones de servicio o la pertshop, así como el GLP sobre la base oficial. De esta manera, la calidad y la seguridad del producto están más garantizadas, al tiempo que ayuda a evitar prácticas de ventas fuera de las disposiciones», dijo.

Además, varias promociones atractivas para ayudar a los consumidores a comprar a precios más bajos también disponibles en la aplicación Mypertamina durante este largo período de vacaciones.