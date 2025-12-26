Pertamina garantiza la disponibilidad de GLP subsidiado en Banyumas Raya

Purwokerto (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga garantiza la disponibilidad de GLP envasado subsidiado de 3 kilogramos en el área del Gran Banyumas durante los períodos de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 mediante la distribución de 465,764 cilindros a cinco distritos para mantener un suministro de energía fluido a la comunidad.

“La distribución de 3 kilogramos de GLP en Banyumas Raya incluye Banyumas Regency con 127.834 cilindros, Cilacap Regency 122.264 cilindros, Banjarnegara Regency 60.640 cilindros, Purbalingga Regency 68.110 cilindros y Kebumen Regency 86.916 cilindros”, dijo el Gerente de Área de Relaciones de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de PT Pertamina Patra Niaga Java Central Taufiq Kurniawan cuando fue contactado desde Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central el viernes.

Dijo que la distribución era parte de un suministro adicional de 3 kilogramos de GLP más allá de la distribución normal como un paso previo al posible aumento del consumo público durante las largas vacaciones de fin de año.

A nivel regional, dijo, Pertamina Patra Niaga ha distribuido otros 3,15 millones de cilindros de GLP de 3 kilogramos, o el equivalente a 9.436 toneladas, en Java Central y la Región Especial de Yogyakarta.

Según él, la distribución se realizará por fases el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 a través de las bases oficiales de Pertamina.

«Esta cantidad adicional es aproximadamente un 7,7 por ciento mayor que la distribución diaria normal. Nuestra distribución se adapta a las necesidades de cada región, por lo que el suministro de 3 kilogramos de GLP en Java Central y bricolaje sigue siendo seguro», dijo.

Según él, Pertamina se compromete a apoyar las políticas gubernamentales para mantener la disponibilidad de energía y al mismo tiempo garantizar que la distribución de GLP subsidiado vaya por buen camino.

Por lo tanto, dijo, se recomienda al público que compre 3 kilogramos de GLP sólo en las bases oficiales de Pertamina para que el precio esté en línea con las disposiciones del precio minorista más alto (HET) del gobierno, que es de 18.000 IDR por cilindro.

También recordó a las personas acomodadas que pasen al uso de GLP no subsidiado, como Bright Gas, paquetes de 5,5 kilogramos y 12 kilogramos, para que las personas que realmente tienen derecho a recibir el subsidio de GLP de 3 kilogramos puedan disfrutarlo.

“Para facilitar el acceso público, la ubicación de la estación de servicio oficial de GLP más cercana se puede verificar a través de la página subsiditepatlpg.mypertamina.id, mientras que la información sobre los productos y servicios de Pertamina se puede obtener a través de la aplicación MyPertamina o el Centro de llamadas de Pertamina 135”, dijo Taufiq.

Lea también: El gobernador de Java Central pide reforzar la supervisión de la distribución de combustible y GLP