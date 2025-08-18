Pertamina EP Field Cepu ayuda a disparar en Blora

BLORA (Antara) – Pertamina EP Field Cepu participó en ayudar a la brigada de bomberos de fuentes de petróleo ilegales que tuvieron lugar en Hamlet Gendono, Village Gandu, distrito de Bogorjo, Blora Regency, Central Java.

Hasta el lunes (8/18) por la tarde, el incendio no se extinguió con éxito debido a la construcción de Putten no estándar.

El Superintendente HSSE (Salud, Seguridad, Seguridad y Medio Ambiente) Pertamina EP Field Cepu, Indra Firmanuddin, explicó que la fuente de petróleo ilegal no estaba equipada con una cabeza de pozo (cabeza (cabeza (lujuria), de modo que el proceso de apagón se vuelve muy difícil.

«Hay algunos pasos que damos. Primero, el enfriamiento en el área alrededor de la ubicación porque la temperatura es bastante caliente y cercana al asentamiento y las tierras agrícolas de los residentes», dijo Indra en el lugar del incidente

Luego, dijo, su partido trató de romper la cadena del triángulo del fuego al reducir el suministro de oxígeno cerrando el pozo con la ayuda del suelo.

«Porque este pozo no está hecho, no se hace nada lujuria O suficiente equipo, la mejor opción es cerrar los puntos de acceso con los medios de suelo «, dijo.

Indra explicó que el equipo de Pertamina también preparó más pasos en forma de enfriamiento (enfriamiento) Para que el entorno sea seguro para los oficiales desempleados.

«Esperamos que el contenido de gas pueda ser eliminado, para que el fuego pueda salir de inmediato y no se puede extender a otros lugares», dijo.

Reconoció que el obstáculo más importante era la falta de equipos estándar en el pozo de aceite de las personas.

«La dificultad es porque esta fuente se está haciendo ilegalmente, sin estándares de seguridad. No hay buena cabeza o SIDA Para detener la corriente de gas «, dijo.

Se sabe que la fuente de petróleo ilegal tuvo lugar el domingo (8/17) por la tarde. El incidente mató a tres residentes, mientras que varias otras víctimas fueron quemadas e ingresadas en el hospital.

Además, alrededor de 50 cabezas de la familia se vieron obligados a evacuar porque su casa fue golpeada por el incendio.

PT Perushaan Listrik Negara (PLN) de la Unidad de Servicio al Cliente de Blora (ULP) dio un paso rápido al extinguir la electricidad en el área que se ve afectada por el incendio del pozo de petróleo de las personas en Dukuh Gendono, la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo, la regencia Blora.

El negro se realizó desde la tarde del domingo (8/17), poco después del incendio de las fuentes de petróleo se amplió y se extendió a las casas de los residentes.

El gerente de PLN ULP Blora, Wardoyo explicó que este paso fue dado para evitar cortocircuitos o chispas que podrían empeorar el fuego.

«La seguridad de los ciudadanos es una prioridad. Este negro es un paso de seguridad para que no haya chispa eléctrica que pueda activar incendios», dijo.

Wardoyo dijo que el PLN usó el equipo para reducir la condición y al mismo tiempo restaurar el suministro de electricidad lo más rápido posible.

A partir de los resultados del manejo, dijo, solo dos transformadores todavía se extinguen con el número de clientes afectados por alrededor de 65 casas.

«Los oficiales limitan el área de extinción al cortar Jumper TM. Alhamdulillah, la interrupción se puede minimizar, aunque 65 clientes aún no están transmitiendo eléctricamente «, dijo.

Como resultado del incendio, se informó que al menos cinco casas habían sufrido daños graves y leve. Mientras tanto, más de 50 jefes de familia se vieron obligados a huir a la Cámara de los Miembros de la Familia por seguridad.

PLN asegura que la nueva electricidad se encenderá nuevamente después de que las circunstancias en el campo hayan sido declaradas de manera segura por bomberos y autoridades relacionadas.

«Pedimos disculpas por esta incomodidad, pero este paso debe tomarse para la seguridad mutua», dijo Wardoyo

Hasta el lunes (8/18) por la tarde, el incendio en la ubicación del pozo de petróleo de la gente todavía era visible. La brigada de fuego continuó tratando de enfriar y domar las llamas junto con el dispositivo de la articulación.