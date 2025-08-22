Pertamina ayuda a las fuentes de aceite de fuego de fuego de cocina pública de GLPG

Blora (Antara) – Pertamina Patra Niaga Regional Java Spreads GLP -Help para apoyar actividades de cocina pública en la evacuación posterior a la evacuación afectada por marcas ilegales de petróleo en la aldea de Gandu, distrito de Bogorjo, regencia Blora, viernes.

La comunicación del gerente del área, las relaciones y la RSE Regional Java Central en Taufiq Kurniawan en Blora el viernes reveló esta ayuda como una forma de preocupación, que el Servicio Social de la Provincia de la Provincia de Java se otorgará esta ayuda.

La ayuda ofrecida en forma de 10 cilindros de GLP de 12 kilogramos para apoyar el satisfacción de las necesidades energéticas de los hogares e iluminar la carga de las víctimas después del tiempo.

Con la disponibilidad de un suministro de energía seguro y de fácil acceso, dijo, por supuesto, respalda la entrega de alimentos y logística básica.

Mientras tanto, el jefe del Servicio Social Provincial Central de Java Imam Maskur expresó su aprecio por los rápidos pasos de Pertamina al apoyar la recuperación después de los eventos que tuvieron lugar.

«Ciertamente, esta ayuda es aliviar la carga para los residentes, porque muchos residentes pierden sus recursos de existencia y acceso al consumo de energía como resultado de este incidente», dijo.

Dijo que la ayuda de Pertamina se utilizaría como combustible para diferentes necesidades en la cocina pública.

«El GLP dado es muy útil como combustible para cocinar en la cocina pública de las víctimas del fuego que ha huido», dijo.

Sriatun (45), uno de los residentes afectados que tuvo que abandonar su casa desde que el incendio afirmó estar agradecido por la atención de varias partes.

Las fuentes de petróleo ilegales construidas sin permiso y la supervisión oficial pueden causar varios peligros graves, como el riesgo de incendio que amenaza la seguridad de la vida, la contaminación del suelo y las fuentes de agua, así como el daño ambiental que tiene un impacto negativo en la salud de la comunidad y los ecosistemas circundantes circundantes.

El gobierno permanece con el público para no participar en esta actividad ilegal para mantener la seguridad y sostenibilidad ambiental.

Ptamina se esfuerza por seguir coordinando con las autoridades locales y las partes relacionadas para garantizar el apoyo en el objetivo y de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

El incidente de incendios de fuentes de petróleo ilegales que tuvieron lugar en Blora el domingo (17/8) se convirtió en un evento de luto que cobró vidas e hizo que cientos de habitantes de pueblos de Gandu huyan a un lugar más seguro.

