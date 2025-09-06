Pertamina asegura que la oferta de LPG de 3 kg sea segura en Kudus Raya durante las vacaciones

KUDUS (Antara) -Pt Pertamina Patra Niaga se encarga de la disponibilidad de la oferta de GLP subsidiada en el tamaño de 3 kilogramos en la región de Kudus Raya, durante la larga conmemoración de vacaciones del cumpleaños del Profeta Muhammad, porque se proporcionaron 163,880 gases de melón para la región.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Java in the middle of Taufiq Kurniawan via a release on Saturday, stated that the addition of this stock was an anticipatory step to ensure the flexibility of community energy in the Long holiday.

«Pertamina Patra Niaga Javanese en medio de asegurar el suministro de energía en Java y Diy central para que la gente no tenga que preocuparse», dijo.

Del total de 163,880 tubos adicionales para Kudus Raya, la distribución de detalles 33,600 Kudus Regency, Jepara 39,200 tubos, 43,480 tubos, REMBang 21,280 tubos y Blora 26,320 tuberías.

Pertamina también dividió 3 kg de GLP adicional para todo el Java central y el bricolaje con un total de más de 1,219,880 tuberías, un aumento del 79 por ciento en comparación con el consumo normal diario.

La provincia de Java Central recibe 1.066.729 tuberías, mientras que la región especial de Yogyakarta recibe 153,160 tuberías. Todas las adiciones se canalizan a través de la base oficial de Pertamina basada en la coordinación con el gobierno local.

Además de garantizar acciones de GLP, Pertamina advirtió todas las instalaciones de distribución de combustible. Actualmente hay ocho puntos de entrega de BBM, cuatro terminales de GLP y cinco puntos de entrega de Avtur que continúan funcionando durante las vacaciones. El suministro de combustible del tipo de gasolina se prepara hasta 13 veces y Gasil 14 veces el consumo normal.

Pertamina insta a las personas a comprar combustible de las estaciones de servicio o Pertashop y GLP sobre la base oficial para garantizar la calidad y la seguridad de los productos.

Durante un largo período de vacaciones, los consumidores también pueden usar la promoción de la compra a través de la aplicación Mypertamina.

Taufiq agregó pertamina un grupo de trabajo especial para verificar y supervisar la distribución de energía.

«El largo impulso de vacaciones generalmente es seguido por un aumento en el consumo de energía. Advertimos a toda la red de distribución para que los servicios de energía sigan siendo seguros y flexibles», dijo.

