Personas con discapacidades netra -letras dan la bienvenida a la independencia indonesia

TEMANGGUNG (Antara) – Las personas con una discapacidad en los servicios sociales de la discapacidad sensorial de Netra en el Regencia Temanggung, Java Central, dieron la bienvenida al 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia al mantener diferentes tipos de competiciones.

Los trabajadores sociales de los Servicios Sociales de Discapacidad Sensorial de Netra en Temanggung Oktania Ayu en Temanggung dijeron el jueves que la novia había acogido con beneplácito a la novia de la República de Indonesia, la novia celebró varias competiciones en las que participaron personas de la Netra.

Varias competiciones incluyen comer galletas, agua de plástico, competiciones de captura de anguilas y competiciones de enchufes de bandera.

Él dijo, el propósito de esta actividad era celebrar el 80 aniversario de la independencia indonesia, luego practicar la cohesión, la unión, la creatividad y la cooperación de los amigos beneficiarios.

Los participantes, a saber, las desventajas de Netra, no menos de 67 beneficiarios, que constan de 50 hombres y 17 mujeres.

«Tenemos esta competencia en Aladil y una base honesta para todos los amigos, para aquellos que aún pueden vernos, aunque somos muy pequeños, usamos un parche en los ojos», dijo.

Los beneficiarios de Wahyu Muladi de Salatiga dijeron que participaron en las galletas que tomaron competencia y competencia de agua en plástico.

Dijo que la participación en la competencia para animar el 80 aniversario de la independencia indonesia.

«Se siente feliz porque participa en aumentar la independencia de nuestro amado país, ya que los héroes luchaban en el pasado, ahora para aumentar la independencia, lo importante es el espíritu y el heppy», dijo.

También dijo que la vida en este orfanato ha sido más de cuatro meses, se siente feliz porque hay muchos amigos con una discapacidad ciega.

«Para que puedas compartir experiencias, compartir historias, simplemente bien aquí», dijo

