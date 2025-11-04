Persijap U17 representa a Indonesia durante un partido internacional en Corea del Sur

Jepara (ANTARA) – El equipo Persijap U17 Elite Pro Academy (EPA), Jepara Regency, Java Central, tiene el honor de representar a Indonesia en la competición internacional a nivel asiático (K-League Asian Youth Championship) que se celebrará en Jeju, Corea del Sur, del 17 al 23 de noviembre de 2025.

«Personalmente y en nombre del pueblo de Jepara, estoy orgulloso de que Persijap U17 pueda participar a nivel internacional y, con suerte, honrar el nombre de Jepara Regency», dijo el regente de Jepara, Witiarso Utomo, al margen de la presentación del equipo en el RA Kartini Jepara Hall el martes.

También aconsejó a todos los jugadores que mantengan la unidad y el espíritu de lucha durante la competición.

Además, dijo, la oportunidad de competir en el escenario internacional también se debe a la alta calificación de PSSI para Persijap U17, quienes fueron considerados dignos de aparecer en el escenario internacional gracias a sus impresionantes actuaciones en las competiciones juveniles nacionales.

Espera que los jugadores se mantengan unidos, disciplinados y sólidos en su juego para poder lograr la victoria y enorgullecer a Jepara.

Según él, la participación de Persijap U17 en competiciones internacionales es una valiosa oportunidad para adquirir experiencia y perfeccionar los jóvenes talentos para que puedan persistir en la competición de élite de Indonesia y llevar a Persijap a logros de campeonato en el futuro.

Mientras tanto, Isanto, director de EPA Persijap, reveló que antes de partir hacia Corea del Sur, el equipo realizaría un campo de entrenamiento de una semana en Lembang como forma de adaptación al clima.

«Vamos a realizar un campo de entrenamiento en Lembang para adaptarnos a las frías temperaturas porque las condiciones en Corea son muy diferentes a las de aquí», dijo.

Añadió que los 18 jugadores que salieron estaban en forma y listos para competir. El equipo aspira a llegar a la ronda final y llevarse el trofeo del campeonato a Jepara.

«Estamos en el mismo grupo que China y Corea. Nuestro objetivo es claro: participar en la final y traer a casa el trofeo para Jepara», afirmó.

El técnico de Persijap Jepara, Egat Sacawijaya, expresó un orgullo similar y consideró esta oportunidad como una oportunidad para el desarrollo continuo de los jugadores jóvenes.

«Esta es una gran oportunidad para su desarrollo personal, para que estén preparados para unirse al equipo senior. Los estamos preparando para una carrera profesional superior», afirmó.