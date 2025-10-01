Periodistas entre el Campeón del Premio RDK 2025

BATAM (Antara) – El periodista de LKBN entre la Oficina de las Islas RIAU, EGE, ganó el título de Campeón en la categoría de periodistas/general en la competencia de escritura 2025 del Premio Rida K Liamsi (RDK).

En un comunicado de prensa que se recibió en Batam el miércoles, el presidente del Comité de Premios RDK de 2025 Nizamul Akhyar dijo el comité que recibió 334 artículos en todos los niveles recolectados de la competencia recopilada y fue leída y evaluada por el jurado.

En su registro de evaluación, el jurado dijo que la calidad promedio en todos los niveles era relativamente sorprendente, especialmente a nivel de la escuela básica y de secundaria.

Según él, se convirtió en una señal positiva que las actividades de escritura mostraron que los estudiantes aún tienen mucha demanda. Pero desafortunadamente la distribución de hoy todavía no es mucho y suficiente.

Del mismo modo, en la escuela secundaria, los maestros y el nivel general, era de la opinión de que los participantes podían mostrar obras ordenadas y estructurados en ideas.

«Pero el jurado, sin embargo, eligió lo mejor de lo mejor», dijo.

Además, agregó que se espera que el alto entusiasmo en la competencia de escritura del Premio RDK 2025 sea el punto explosivo más poderoso para establecer interés en todos los círculos.

«Esa es la gran esperanza», dijo.

Para la entrega de precios, dijo, se llevará a cabo el viernes 10 de octubre de 2025 a las 19:00 WIB, para el edificio de cordero de la isla Riau, Tepilaut, la ciudad de Tanjungpinang.

La siguiente es una lista de ganadores del premio RDK 2025:

Categoría de la escuela primaria:

Fathan, Sdit Fajar Divine Batu Aji, desde el bloque hasta un sueño

Fern Nathanaela Christa Tio, SD 001 Tarempa, mis sueños

Nurin Afiqah Jaslina, Sdit Al Madinah Tanjungpinang, Etapa en mi vida

Muhammad Nafis Al Farras, SD Islam Fatih, futbolista

ARRESHA, SD ISLAM DE CAMPA GREEN, soy Rumaisha

Categoría de secundaria:

Charissa Sophia, Smpn I Tanjungpinang, tejiendo asa edificio Tanjungpinang que se perdió

Siti Nas’zira, SMPN 2 Singkep, Carta a la Amada Comunidad

Aldio Saputra Pratama, SMPN 3 Bintan, cuando estaba lloviendo

Aziza Marwah Kamilla, Mtsn Tanjungpinang, cuando me convertí en alcalde

Yahya Damara Salahuddin, Muhammad Al Faatih Escuela Intermedia Islámica, Bintan Regent

Categoría / equivalente de la escuela secundaria

Athaya Yumna Lestar, Suman 3 Batam, si yo fuera el gobernador de las Islas Riau

Intan Fitria Maharani, Sman 7 Tanjungpinang, está construyendo una fuerte provincia para realizar un alma saludable

Nirmala Mayang Seruni, Escuela Vocacional I Singkep, si yo fuera el gobernador de las Islas Riau

Kharissma Putri Wulandari, Smkn 4 Tanjungpinang, el papel de la política del gobernador para optimizar el manejo de la desigualdad

Aulia Hamzah, Escuela Secundaria Islámica de Camp Tanjung, cuando me convertí en la gobernadora de las Islas Riau

Categoría Educadores/ maestros:

Angga Adharullah, SMPN 9 Tanjungpinang, Isla Van Penyengat, Idioma e Historia vinculante

Ali Imran, Smkn I Singkep, entre el contenido de lima y el plan de estudios

Paizal Amri, Sovan 14 Batam, maestro hoy: no es genial, pero sigue luchando

Periodista/categoría general:

Muhammad Padli, Natunaloka, Luz de la inclusión desde la frontera

Mohammad Ismail está esperando el sueño del cobertizo de peces más grande de Indonesia, desde las Islas Riau hasta el archipiélago

Eoge, Islas Riau Respiración de turismo indonesio

