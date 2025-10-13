Perbasi Jateng está listo para desarrollar la industria del baloncesto

Semarang (ANTARA) – El Consejo Representativo Regional de Java Central (DPD) de la Asociación de Baloncesto de Indonesia (Perbasi) desarrollará la industria del baloncesto para el desarrollo de este deporte.

«Hasta ahora, los deportes de equipo en las regiones sólo dependían del presupuesto de la APBD», afirmó el lunes el presidente de Perbasi Jateng Bagus, Andrean John, durante una audiencia con el gobernador de Java Central en Semarang.

Él cree que es hora de que el baloncesto se centre en la industria para que el entrenamiento pueda tener un propósito y ser sostenible.

Tras la toma de posesión de la nueva dirección el 21 de septiembre de 2025, el partido elaboró ​​inmediatamente una serie de programas de trabajo para el próximo año.

Uno de los enfoques clave es cambiar el patrón de entrenamiento de baloncesto de una dependencia de los fondos de la APBD a un sistema más productivo y basado en la industria.

Agregó que en este paso también participaría el sector juvenil y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

A través de varias ligas en 35 distritos/ciudades de Java Central, Perbasi se compromete a construir un ecosistema de baloncesto que involucre a patrocinadores, actores empresariales e instituciones educativas.

“En cada competencia incluiremos tres variables que siempre estarán ahí, que son el deporte, la juventud y las Mipymes”, dijo.

Además, la idea del concurso comenzará en enero de 2026 y dividirá a los participantes de escuelas y clubes en dos categorías separadas.

“Actualmente estamos preparando equipamiento de competición como árbitros, estadísticas de partidos e infraestructura, incluidas categorías para el nivel de escuela primaria”, dijo.

Mientras tanto, Masrofi, jefe de la Administración de Turismo, Deportes y Juventud de Java Central (Disporapar), expresó el pleno apoyo del gobierno a las medidas de Perbasi.

Durante la audiencia, la dirección política del gobernador Ahmad Luthfi fue hacer del deporte no sólo una actividad física sino también un valor económico.

«Apoyamos plenamente las medidas de Perbasi Jateng para que el baloncesto se desarrolle no sólo como un deporte de alto rendimiento, sino también como un medio para mover a la sociedad y construir una industria deportiva», afirmó.

Añadió que el Gobernador Luthfi también valoró mucho la implementación de la liga de baloncesto en Java Central en sinergia con las exposiciones de las MIPYMES y las actividades juveniles.

«Estamos animando a que el deporte se convierta en una industria que ya no dependa completamente de la financiación gubernamental. Al igual que correr, andar en bicicleta y maratones, que ahora se corren de forma independiente y el entusiasmo es extraordinario», afirmó.

Mientras tanto, el desempeño del baloncesto de Java Central ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos años. En el PON 2024 en Sumatra del Norte y Aceh, el equipo de baloncesto de Java Central ganó una medalla de bronce, mientras que en el evento Pre-Popnas, los atletas de baloncesto de Java Central ganaron medallas de oro y bronce.

“Esta es una capital importante para Popnas 2025 que se celebrará en Yakarta del 1 al 10 de noviembre de 2025. La esperanza es que el rendimiento del baloncesto de Java Central pueda seguir mejorando y dar a la región un buen nombre a nivel nacional”, concluyó.