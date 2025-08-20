Pemprov: 228 Stan emite la exposición 80 cumpleaños en Java Central

SEMARANG (Antara) – Un total de 228 stands o puntos de venta animaron la exposición para conmemorar el 80 aniversario de la provincia de Java Central en la oficina del patio de la oficina del gobernador central de Java que tuvo lugar el 20 al 22 de agosto de 2025.

El jefe de la cooperativa central de Java y la oficina de UKM, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, dijo el miércoles que se espera que el objetivo de las transacciones durante el período de exhibición sea más de RP. 600 millones, o después de 2024 que registraron una facturación de Rp506 millones.

«Se espera que las ventas aumenten este año», dijo Eddy Sulistiyo durante la ceremonia de apertura de la exposición con una variedad de productos regionales típicos que van desde productos culinarios y artesanales hasta moda.

Cientos de diferencias de exhibición, que consisten en 30 puntos Halal y Bumd Village -Sales, 35 Outlets de Dekranasda Expo Village, 50 puntos de venta de Village Kuliner y Jamu, 77 Corpslets de programas.

Posteriormente, 16 escapes de la aldea de nostalgia en los años 70, 20 milenios del banco Millennial Bank Micro y Millennials Village y siete autos de servicio.

El Secretario Regional de Java Central Sumarno dijo que la exposición también era un lugar para facilitar las MIPYME para que sus productos pudieran ser conocidos por el público.

Los visitantes pueden comprar productos MSME que se pueden ver durante el evento a través de la exposición.

Una serie de actividades también que aumentan las exposiciones, como concursos de cocina de pescado, podcasts, contactos comerciales, carnaval cultural y empleos.

En el 80 aniversario de la provincia Central Java, continuó, el tema que se usaba era «Java central y creció» con la esperanza de una situación pacífica y ordenada de territorio.

«De acuerdo con la visión y la misión del gobierno de Lutfi-yasin, para Java Central, que ha sido de manera sostenible, a Indonesia Gold 2045», dijo.

Se han llevado a cabo todas las actividades de los sectores religiosos, culturales, de entretenimiento, turismo y nacionalismo para conmemorar el 80 cumpleaños de Java Central.

Estas actividades incluyen la ceremonia del Jubileo Central de Java en el Batang Integrated Industrial Estate (KITB), People’s Entertainment in Jepara, One Day Trip, Exhibition y otros.

También presente en la inauguración de la exposición, el presidente de la provincia central de Java, TP, así como el presidente de la Java dekranasda Nawal Arafah Yasin, el Presidente de Java Central de Java Dharma Wanita Indah Sumno, y varios jefes de organizaciones regionales de ropa regional (OPD).

