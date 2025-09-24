Pemkab se asegura de que Psdku sin embargo todavía se abra en Batang

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, asegura que el programa de estudio fuera de la Universidad Diponegoro (PSDKU) (PSDKU) (untip) todavía se abra en esta área porque el interés público en asistir a conferencias aún es bastante alto.

«Undip Psdku en Batang todavía existe y no tendrá el mismo destino que Psdku -undip en Kajen, Regencia de Pekalongan que ahora está cerrada», dijo el vicepresidente regente de Batang Suyono, en Batang, el miércoles.

Según él, el interés público que es lo suficientemente alto como para asistir a conferencias en PSDKU -Tundip será una capital importante para la continuidad del campus de Untip en el distrito de Bandar, Batang Regency.

«Es por eso que le pedimos a la audiencia que no se preocupe por estudiar en Psdku -undip. El entusiasmo de la gente aquí es bastante alto, así que creo que Psdku sin disipación Batang todavía existe», dijo.

Suyono dijo que su partido abrió posibilidades para los residentes de Pekalongan que todavía querían continuar sus estudios en PSDKU -Util para Batang Regency.

«Por favor, si hay personas de Pekalongan que quieren estudiar en Psdku -Tundip en Batang porque sus circunstancias están creciendo», dijo.

Sin embargo, aconsejó a Undip sobre el futuro que prestara atención al patrón en la aceptación de posibles nuevos estudiantes para que sea más fácil registrarse.

El maestro senior de PSDKU sin dip batang Retno Dwi Irianto dijo que Psdku Batang abrió dos nuevas facultades en el año escolar 2025/2026, a saber, la facultad de agricultura y el candidato a animales con el programa de estudio de agronegocios, así como el programa de facultad.

«Actualmente, el número de estudiantes de los agronegocios es de 96 personas. También nos graduamos del programa de estudio fiscal. Esperemos que este campus continúe creciendo en el futuro», dijo.

