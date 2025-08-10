Pemkab: KUDUS es el punto más importante de las transmans trans -distritas

KUDUS (Antara) – El gobierno provincial de la Java central está preparando un plan para construir un sistema de transporte masivo: se espera que el distrito y la regencia de Kudus sea el centro principal (HUB), dijo el jefe de la Agencia de Planificación Regional de Desarrollo Regional de Kudus Sulistiyowati Regency.

«El proyecto comenzará con el proceso de identificación de ruta en 2026 y está destinado a comenzar la construcción en 2027», dijo en Kudus, el sábado (9/8).

El plan del sistema de transporte masivo, dijo, también recibió la aprobación del regente de Kudus Sam’ani Intakoris. Porque el primer punto fue solicitado primero mediante la aprobación de la regencia de Kudus, porque sin la aprobación de Kudus ciertamente no pudo funcionar.

Basado en la presentación de la provincia de Java Central, dijo, el sistema de transporte masivo conectaría diferentes regiones, como Jpara, Pati y Demak, con sagrado como su punto central.

«Si Kudus no es parte de este proyecto, el camino de Demak a Jepara y Pati será difícil de realizar», dijo.

Si bien las etapas de identificación de la ruta, dijo, se realizarán juntas involucrando a muchas partes, de modo que el registro de Kudus no solo puede determinar la ruta.

Todo el financiamiento de proyectos proviene de la APBD central de la provincia de Java, incluida la oferta de una flota, desarrollo refugioY otras instalaciones de apoyo.

«Este es todo el presupuesto de la provincia. Debido al crucero, por lo que todo es usado por la APBD provincial central de Java», dijo.

Las principales razones para el desarrollo de este transporte público, incluso para superar la congestión, especialmente en carriles fijos como la dirección de Kudus-Jepara que a menudo experimentan densidad durante las horas de emergencia.

«Si lo miramos ahora, Kudus comenzó a cazar, especialmente hacia Jepara. Es importante construir un cómodo sistema de transporte público, para que los residentes cambien de vehículos privados», dijo.

También dijo que también se espera que la existencia de transporte masivo reduzca las emisiones de CO2 como resultado de vehículos privados reducidos en la carretera.

Sin embargo, el servicio no es gratuito, todavía vale la pena en la bolsa. Como Trans Jogja o Trans Semarang que solo se trata de RP. 4,000 a RP. 6,000, dijo, enfatizó.

Este sistema de transporte implementará más tarde un sistema especial de parada de autobús, en contraste con el transporte convencional que puede ser rechazado en cualquier ubicación.

«Los altibajos en la parada del autobús no pueden ser descuidados interceptar. Debido a que este es el transporte público moderno, debe ser ordenado «, dijo.

