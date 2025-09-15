Pemalang Police Station Bhabinkamtibmas se convirtió en entrenador ceremonial en la escuela

PEMALANG (Antara) – La policía de Pemalang Resort, Java central, oficiales de campo de Bhabinkamtibmas para actuar como entrenadores ceremoniales en varias escuelas secundarias.

El subdirector de la policía de Pemalang, el comisionado senior Rendy Setia Permana en Pemalang, dijo el lunes que esta actividad se llevó a cabo al mismo tiempo que las filas del sector de la policía en 28 escuelas en la escuela secundaria y el grupo profesional.

«Nuestra presencia como entrenador ceremonial en las escuelas son actividades rutinarias, como un foro para la comunicación, la socialización y la invitación de los estudiantes para participar activamente en la gestión de Kamtibmas favorables», dijo.

El que fue acompañado por el jefe de la Unidad de Binmas de AKP Trino Winarno invitó a los estudiantes a enseñar disciplina y responsabilidad al estudiar.

«Respetan a los maestros y a los padres para tener éxito en lograr el rendimiento y lograr sus objetivos más altos», dijo.

En esa ocasión, Kasat Binmas AKP Triono atrajo a los estudiantes a mantenerse alejados de las acciones negativas que pueden dañarse, como peleas, drogas y carreras salvajes.

«Además, instamos a los estudiantes a ser sabios en las redes sociales al verificar siempre la verdad de una información antes de compartirla con otros», dijo.

A través de la comunicación activa con los estudiantes, espera que esta actividad pueda crear la conciencia de los estudiantes para participar activamente en el mantenimiento de peines favorables en la jurisdicción de la policía de Pemalang.

«Con la participación activa de los estudiantes, la esperanza del crimen juvenil y la conciencia de un kamtibmas favorable pueden minimizar», dijo.