Pemalang-Pemkab Police Station Realice la cosecha de maíz

PEMALANG (Antara) – La policía de Pemalang Resort, Java Central, y el gobierno local realizaron una cosecha de maíz de 1 hectárea que se plantó en el Centro de Asesoramiento Agrícola de Randudongkal (BPP), Regencia de Pemalang.

El jefe de policía de Pemalang Resort, AKBP Rendy Setia Permana, en Pemalang, dijo el miércoles que la cosecha de maíz en el país de BP Randudongkal que cubría un área de 1 hectárea, produjo un maíz de aproximadamente 4 toneladas.

«La cosecha de maíz con potentes semillas NK se realiza cuando la edad del maíz es aproximadamente 110 días después de la plantación (HST)», dijo.

Dijo que plantar maíz en el país Randudongkal BPP era una colaboración entre la policía de Pemalang y el gobierno local en el que estaba involucrado el Grupo de Agricultores SRI Rejeki en la aldea de Banjaranyar, el distrito de Randudongkal.

«Agradecemos a todas las partes que han colaborado a las agencias relacionadas y a la comunidad agrícola que han apoyado el éxito del programa de plantas de maíz en las regiones», dijo.

El jefe de policía de Pemalang dijo que el maíz planificado que se había cosechado en el país de BPP Randudongkal se vendería a la sucursal de Tegal Bulog.

«Se espera que esta actividad pueda apoyar el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y ayudar a mejorar el pozo de los agricultores, especialmente en la regencia de Pemalang», dijo.