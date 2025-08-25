PEKALONGAN (Antara) – El Ayuntamiento (Pemkot) de Pekalongan, Java Central, junto con Cross -Sectoral, se esfuerza por realizar parte del antiguo país de las mareas en un país productivo, como un intento de ayudar a la seguridad alimentaria nacional.

El vicealcalde de Pekalongan Balgis Diab en Pekalongan dijo el lunes que el uso del antiguo Rob -land estaba en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto en el segundo programa de Astacita sobre el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

«El programa de uso de la tierra ex -Rob se convierte en un país productivo de acuerdo con la dirección del presidente. Por eso estamos obligados a implementar este programa de protección alimentaria», dijo.

Este antiguo Kahan de marea es complicado y muchos problemas, por lo que debe colaborar con diferentes partes, como las principales pruebas de las pruebas estándar de biotecnología y fuentes genéticas agrícolas (BRMP Biogen) del Ministerio de Agricultura, BIGEN BRMP de la Provincia Central de Java, Kodim 0710/Pekalongan y alimentos.

El gobierno municipal, dijo, con una gran cantidad de tierras de marea, estará comprometido a reparar las funciones de tierras para ser productivos gradualmente.

«Esperamos que el país que originalmente estaba muerto (país de marea) pueda ser productivo nuevamente, sostenible y no solo ceremonial», dijo.

El jefe de la oficina de agricultura y comida de la ciudad de Pekalongan, Lili Sulistyowati, dijo que a fines de 2024 Pekalongan City acaba de comenzar con una demostración de 1.3 hectáreas.

Sin embargo, dijo, al observar buenos resultados, la expansión de la tierra se realizó más rápido.

«Alhamdulillah, del 1,3 hectáreas Demplot, ahora ha alcanzado 40 hectáreas. Hay todas las 721 hectáreas y hay un potencial de aproximadamente 95 hectáreas de antiguas tierras de marea en dos aldeas que pueden reutilizarse para la agricultura», dijo.

