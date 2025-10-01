Pekalongan realiza los estándares de servicio de acuerdo con las necesidades de la comunidad

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Central Java, se esfuerza por realizar los estándares de servicio de acuerdo con las necesidades de la comunidad al involucrar académicos, organizaciones sociales, líderes religiosos, medios de comunicación y organizaciones regionales de equipos.

El secretario de servicio social, el control de la población y la planificación familiar de la ciudad de Pekalongan, Nur Agustina, en Pekalongan, dijo el miércoles que la preparación y la revisión de los estándares de servicio siempre se sincronizarían con las necesidades de la comunidad.

«Por lo tanto, actividades audiencia pública Hoy se celebra como un foro para grabar aportes, respuestas y propuestas que son útiles para completar y perfeccionar los estándares de servicio existentes «, dijo.

Audiencia pública Esto, dijo, se realizó como una condición, de modo que los estándares de servicio estaban realmente de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

«Alhamdulillah, la entrada es extraordinaria y útil. Incluso en el futuro, los nuevos estándares de servicio permiten que las necesidades del servicio se complementen aún más», dijo.

En actividades audiencia pública El Ayuntamiento de Pekalongan invitó a la Oficina de Educación, la Oficina de Salud, la Facultad de Derechos y la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad de Pekalongan, la Asociación de Medoles de la Indonesia, el Distrito y el dispositivo Kelurahan, los medios de comunicación y las organizaciones religiosas como Muhammhammadiyah.

En el foro, también mejoró varios estándares de servicio, como el Certificado de Servicio de Certificado de Datos de Bienestar Social Integrado, que ahora ha cambiado al uso de los datos socioeconómicos nacionales (DTSEN) como una referencia utilizada por los ministerios e instituciones.

«Además, la discusión también incluye la recopilación de datos familiares en el programa de planificación familiar, cartas de recomendación deficientes para servicios sociales, Servicios de KB de KB, MKJP (IUD e implan), Aceptores de contapsas de KB, simultáneamente KB Program, para manejar los desplazamientos», dijo.