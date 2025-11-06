Pekalongan opera bombas de agua para evitar inundaciones

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, ha comenzado a operar una serie de bombas de agua en línea con la creciente intensidad de las lluvias en el área para evitar inundaciones.

El jefe de implementación diaria de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la ciudad de Pekalongan, Budi Suheryanto, dijo en Pekalongan el jueves que actualmente hay 46 unidades de bombeo, que consisten en 40 unidades de bombeo antiguas y seis bombas nuevas, con el apoyo del gobierno central.

«La bomba está preparada para posibles condiciones climáticas extremas y la amenaza de inundaciones», dijo.

Según él, su partido está comenzando a implementar una preparación total como medida de prevención y mitigación de desastres, como garantizar que todas las bombas de agua de la zona funcionen de manera óptima.

Además, dijo, también ha realizado una serie de inspecciones y mantenimiento de todas las bombas en varios puntos.

Dijo que las seis bombas auxiliares del gobierno central tenían gran capacidad y estaban ubicadas en varios puntos propensos a anegarse.

“Hemos colocado estratégicamente estas bombas para fortalecer el sistema de control de inundaciones en las zonas urbanas, especialmente en las zonas bajas que suelen verse afectadas por inundaciones cuando caen fuertes lluvias”, dijo.

Budi dijo que su partido también está trabajando con el Departamento de Obras Públicas y Planificación Regional para garantizar que todos los equipos estén listos para su uso.

Según él, el mantenimiento y los controles se llevan a cabo periódicamente, incluso para garantizar que el suministro de electricidad y combustible esté disponible para las operaciones de bombeo.

«El funcionamiento de la bomba se ajustará según las condiciones de lluvia y los niveles de agua en el campo. Tratamos de asegurarnos de que la máquina no funcione durante demasiado tiempo por encima de lo necesario para que permanezca en buenas condiciones y se pueda confiar en ella durante emergencias», dijo.