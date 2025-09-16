Pekalongan la aplicación de SD -Shoring Aprendizaje de codificación de inteligencia artificial

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Java central, comenzó a implementar el Programa de Aprendizaje de Inteligencia Artificial (AI) de nivel escolar primario como parte de los esfuerzos para preparar a los jóvenes que son alfabetizados tecnológicos y pueden adaptarse a la época.

El jefe interino de la Oficina de Educación de la Ciudad de Pekalongan, Mabruri en Pekalongan, dijo el martes que había tres modelos de la aplicación de la codificación de inteligencia artificial, a saber, la integración en temas de ciencias de la computación, como temas elegidos o desarrollados por actividades extracurriculares.

«De las tres opciones, la ciudad de Pekalongan decidió hacer la codificación de inteligencia artificial como un tema elegido», dijo.

Según él, esta elección se considera la más adecuada, porque ofrece un espacio especial para que los estudiantes aprendan los principios básicos de la tecnología más específicamente sin perturbar las lecciones centrales.

En las primeras etapas de la implementación, dijo, ejecutada en fases en escuelas que ya han capacitado a los maestros.

«Comenzamos desde escuelas cuyos maestros han participado en la capacitación en la preparación del plan de estudios de la unidad educativa. Más tarde, otras escuelas siguen el proceso de apilamiento de los maestros que han sido capacitados», dijo.

El que fue acompañado por el jefe de la escuela primaria, Siti Nurul Izzah dijo que su partido con esta estrategia de Dipper era optimista de que todas las escuelas primarias en esta área podrían codificar el aprendizaje de inteligencia artificial en fases y de manera uniforme.

«Nuestro objetivo, todos los estudiantes básicos pueden sentir los beneficios de aprender codificación e inteligencia artificial (KKA), aunque tienen que ser graduales para que la calidad se mantenga», dijo.

Dijo que la aplicación de la codificación de inteligencia artificial en el nivel de la escuela primaria no necesitaba un dispositivo digital digital completo o una instalación completa de laboratorio de computación.

«La esencia de este aprendizaje es practicar las habilidades de pensamiento de la computadora (Pensamiento computacional) No solo dispositivos de tecnología operativa. Lo que es más importante es cómo están acostumbrados a pensar, lógicos y sistemáticos, por ejemplo, a través de juegos lógicos, compilando pasos para actividades o rompecabezas que practican el razonamiento «, dijo.

