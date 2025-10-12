Pekalongan implementa un enfoque de aprendizaje a nivel educativo

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, está implementando un sistema de aprendizaje profundo en todos los niveles de las unidades educativas como un esfuerzo por mejorar la calidad y relevancia de la educación en la era moderna.

El jefe interino del Servicio de Educación de la ciudad de Pekalongan, Mabruri en Pekalongan, dijo el domingo que el aprendizaje profundo no es un plan de estudios nuevo, sino un enfoque que cambia la forma en que profesores y estudiantes interactúan en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

«Aprendizaje profundo No es un plan de estudios, sino un enfoque. “La filosofía de aprendizaje se traduce en estrategias que luego se implementan en la vida real en el aula”, afirmó.

Según él, el principio del aprendizaje profundo no es cuánto material se enseña, sino cuán profundamente los estudiantes comprenden el significado del material con un sentido de alegría y conciencia de sus beneficios.

«Aprendizaje profundo “Lo implementaremos en todos los niveles de esta unidad educativa, desde jardín de infantes hasta bachillerato/equivalente”, afirmó.

Él, que estuvo acompañado por el Jefe de Educación y Personal Educativo, Moch Ubaidillah, dijo vía aprendizaje profundo Entonces los estudiantes no sólo conocen el conocimiento que aprenden, sino que también pueden comprenderlo y relacionarlo con el contexto de la vida cotidiana.

«A través de un proceso de aprendizaje que sea divertido, significativo y relevante, los estudiantes se convertirán en estudiantes independientes, reflexivos y con pensamiento crítico», dijo.

Espera que la aplicación del aprendizaje profundo pueda impulsar una mejora general en la calidad de los servicios educativos en la región, de modo que los problemas que enfrentan tanto docentes como estudiantes puedan anticiparse y resolverse de manera conjunta.

«Esperamos que con este nuevo enfoque, los profesores puedan comprender mejor cómo ayudar a los estudiantes a aprender de manera significativa, para que no sólo mejoren su competencia académica, sino que también forjen carácter y entusiasmo por el aprendizaje sostenible», afirmó.

Lea también: UIN Walisongo e IZI fortalecen sinergia para apoyar la educación superior