Pekalongan Ciudad cultivando supervisión de alimentos intensivos en los mercados tradicionales

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Java Central, reforzó la guía de alimentos en varios mercados tradicionales como un intento de garantizar la seguridad de los alimentos y la bebida de los redientes en la comunidad.

El jefe de la Oficina de Agricultura y Alimentos de la Ciudad de Pekalongan, Lili Sulistyawati en Pekalongan, dijo el viernes que las actividades de supervisión eran parte de los esfuerzos del gobierno local para proteger a la comunidad contra productos alimenticios que contienen materiales peligrosos.

«El equipo regional de redes de seguridad alimentaria lleva a cabo una supervisión de rutina y monitoreo de alimentos frescos y procesados ​​en los mercados tradicionales. Queremos asegurar que los alimentos que circulan sean realmente seguros y adecuados para el consumo del público», dijo.

According to him, the regional food safety network team has various samples of food, such as onion and white onions, chili, cabbage, eggplant, tomatoes, mustard greens, imported apples, guava, strawberries, strawberries, strawberries, strawberries, strawberries, strawberries, strawberries, strawberries, strawberries, strawberries, Las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, las fresas, Fresas, fresas, fresas, fresas, fresas, fideos de fresa, pescado salado, pescado seco, arroz y arroz.

A partir de los resultados de una prueba rápida de 181 muestras de alimentos, dijo, encontró varios productos positivos que contienen ingredientes peligrosos como repollo (pesticidas positivos), usos rojos (rodamina B), campos de teri (formalina), calamares (formalinos) y fideos amarillos/húmedos (formalina).

Dijo a partir de los hallazgos como la base para que el equipo apriete aún más la supervisión de los alimentos al concentrarse en verificar el uso potencial de sustancias peligrosas como formalina, pesticidas, bórax, rodamina B, amarillo metanilo y fluorina.

Si el estudio encontró un alimento positivo que contenía sustancias peligrosas, dijo, el equipo inmediatamente tomará una acción fuerte.

«A veces hay comerciantes o productores que usan materiales peligrosos debido a la ignorancia, pero algunos son intencionales. De todos modos, independientemente de la razón por la que aún tenemos que pagar bien, para que la seguridad alimentaria esté garantizada», dijo.

Lea también: Pekalongan Reglation de la ciudad Introducción del programa KPR a ASN y MBR