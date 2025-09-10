PDPB ilumina las fases de tareas para mantener la precisión de los datos de los votantes

Magelang (Antara) – El programa de trabajo para actualizar los datos de votantes sostenibles (PDPB) que actualmente está llevando a cabo la KPU es parte de los esfuerzos de la KPU para iluminar las tareas de las fases al mantener la precisión de los datos de los votantes.

«Al mismo tiempo, uno de los excelentes servicios de KPU sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos», dijo el miércoles el presidente de la KPU de Java Central, Handi Tri Testiono en Magelang.

Según él, la importancia de la precisión de estos datos de votantes también es garantizar que aquellos que obtienen el mandato de elegir a los líderes de la nación y los líderes a nivel regional.

«Durante los 15 años que el organizador de las elecciones y las elecciones, la lista de votantes siempre fue cocinada y fechada en el Tribunal Constitucional con la lista de votantes problemáticos. Alhamdulillah en el centro de Java en las elecciones y elecciones de 2024 no hubo problemas, incluida la lista de votantes», dijo.

El presidente de la KPU de Magelang Regency, Ahmad Rofik, trajo la KPU sobre las fases electorales y electorales, no había un vacío a término en el trabajo.

«De hecho, la tarea de la KPU es interminable, la educación de los votantes continúa difundiendo y actualizando constantemente los datos de los votantes», dijo.

Hizo hincapié en que la socialización y la capacitación de los votantes se llevaron a cabo para mejorar conjuntamente la calidad de la democracia, especialmente en términos de votantes. Mientras que la actualización de los datos de votantes sostenibles siempre está reteniendo la lista de votantes con la dinámica de la población.

Debido a que actualmente no hay etapas de elecciones y elecciones, dijo, por supuesto, ya no tiene una agencia ADHOC, la KPU de Magelang Regency desarrolló la participación de miembros voluntarios de la comunidad, especialmente la antigua instancia ad hoc se convirtió en voluntario de PDPB para apoyar el éxito de las actividades PDPB.

«Esta es la razón por la cual la KPU de Magelang Regency tomó la iniciativa de mantener la socalización de PKPU no. 1 de 2025 y la inauguración de los voluntarios de PDPB que se celebrarán en seis componentes en la regencia de Magelang», dijo.

