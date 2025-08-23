PDAM Semarang pidió a los residentes que no sean consumidos por el problema que no es cierto sobre el suministro de agua

SEMARANG (Antara) – Tirta Courageal Regional Water Company (PDAM) Semarang City, Central Java, pidió al público, en particular a los clientes que no sean consumidos por temas sobre las redes sociales incorrectas relacionadas con el suministro de agua limpia después del descubrimiento de cadáveres en el embalse de Siranda.

El director de PDAM de Semarang City, Yudi Indardo, en Semarang, confirmó el viernes que el embalse de Siranda no funcionaba cuando el caso tenía lugar.

Desde marzo de 2025, dijo, el depósito de Siranda ya no se usaba y solo funcionaba como un «respaldo» o reservas en el caso de un evento extraordinario en el Sistema de Distribución de Agua Clean PDAM de Semarang City.

Explicó que el embalse de Siranda se usó el 5 de julio de 2025 porque el PDAM de Semarang City hizo la mejora más importante, a saber, la instalación de una tubería de gran metro en West Semarang.

«Eso fue solo de siete a ocho (usado) y después de la finalización nos detuvimos. El incidente (descubrimiento del cadáver) fue después del 5 de julio», dijo.

La víctima llamada Dion Kusuma Pratama (21) informó la pérdida de miembros de la familia el 30 de julio de 2025 y los cuerpos de la víctima fueron encontrados en el embalse de Siranda el 16 de agosto de 2025.

Aunque no está funcionando, dijo, los oficiales de PDAM continúan controlando el servicio Siranda todos los días, pero solo se limitan al exterior.

«Pero en ese momento (Siranda Reservoir) quiere funcionar como un ‘retroceso’, luego hay un equipo para condicionar. Como el 5 de julio, ese es el último», dijo.

Mientras que el depósito de Siranda todavía está lleno de agua, aunque no está lleno de acuerdo con su capacidad normal de 3.750 metros cúbicos para no dañar el edificio del patrimonio holandés en 1912.

Mientras tanto, el jefe de las relaciones públicas del Comisionado de Policía de Java Central (POL) Artanto confirmó que el período de tiempo del incidente del cadáver con el uso del embalse fue bastante largo.

El 30 de julio de 2025, la policía recibió un informe de pérdida de la familia y encontró instrucciones de las imágenes de la cámara de CCTV que provienen de la misma fecha en que la víctima faltaba su familia.

Desde el CCTV circundante, la víctima primero cabalgó en una motocicleta en tres personas. La víctima bajó, luego dos personas se alejaron.

«Luego se vio a la víctima escalar las paredes de la cerca de los residentes, pero no tuvo éxito. Luego caminó hacia el embalse y desapareció del monitor de CCTV», dijo.

Cuando lo siguió, la policía encontró a la víctima en el embalse, y hasta ahora todavía investigó la muerte de la víctima pidiendo información de ocho testigos y aceptando el cuerpo.

«En este momento todavía estamos esperando los resultados de la autopsia. Esta es ciertamente una investigación para que los investigadores revelen cómo la causa de la persona involucrada puede morir o poder ingresar a este depósito», dijo.

