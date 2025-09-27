PDAM Semarang Green Five Springs

SEMARANG (Antara) – La Ciudad Semarang de Tirta Courageal Semarang City Bothing Water Company (PDAM) da un paso verdes al plantar plántulas de árboles en cinco fuentes utilizadas.

El director de PDAM Tirta Moedal Semarang City E. Yudi Indardo, en Semarang, Central Java, dijo el sábado que Greening era un paso concreto para mantener la sostenibilidad de las fuentes de agua que apoyaban las necesidades de la comunidad.

Los cinco puntos de las fuentes de primavera, a saber, Kalidoh y terminaron en las ciencias naturales de Semarang, luego Ancar, Moedhal y Pudakpayung en la ciudad de Semarang.

Según él, The Greening fue una serie de conmemoración del aniversario del 114 años (cumpleaños) de Pdam Tirta Moedaal, Semarang City.

«El pico de la celebración del Jubileo tuvo lugar ayer el viernes (9/26), marcado por plantando árboles en la fuente de agua de Kalidoh, la aldea de Langensari, el pie del Monte Ungaran, Semarang Regency», dijo.

Según él, se han establecido fuentes de agua de Kalidoh desde el gobierno holandés de las Indias Orientales en 1932.

«La fuente de Kalidoh -Spring es una de las cosas que logramos para extender el agua limpia a los clientes. Además de la instalación de la fuente de superficie y el tratamiento de agua», dijo.

«Es por eso que rutinariamente hacemos esta actividad cada año en la serie PDAM Tirta Courage», dijo.

Además de Greening, dijo, Semarang City PDAM también celebrará actividades sociales en forma de recorte masivo el 11 de octubre de 2025 en colaboración con el Semarang del Hospital Krmt WongSonegoro.

Mientras tanto, el jefe de la aldea de Langensari Suyanto apreció los pasos del PDAM de Semarang City para mantener la sostenibilidad de las fuentes de agua.

Dijo que la fuente del agua de Kalidoh que había existido desde las Indias Orientales holandesas seguía siendo la base de las necesidades de agua limpia para la comunidad, en particular la ciudad de Semarang hasta ahora.

Espera que los árboles que se plantan en las actividades de permisos pueden ser bien atendidos, de modo que florezcan y retengan la disponibilidad de agua limpia de manera sostenible.

«Las relaciones PDAM con la comunidad circundante son muy buenas. De hecho, cada año también realizamos la tradición de la aldea de Merti alrededor del Kalidoh Sumber», concluyó.