PDAM Batang trabaja con el Ministerio Público para capacitar a los agentes del orden en la prevención de la corrupción

Batang (ANTARA) – La Compañía Regional de Agua Potable de Batang Regency, Java Central, está trabajando con el Tribunal Superior de Semarang para brindar educación en información legal a los empleados de la compañía como un esfuerzo por prevenir actos criminales de corrupción.

El gerente general de PDAM Sendang Kamulyan Batang Regency, Siswandi Hambali, en Batang, dijo el lunes que la actividad era para recordar a los empleados que no infringieran la ley, especialmente los actos criminales de corrupción.

«Sí, esta actividad es para recordar a los empleados que sigan las reglas aplicables. Como servidores públicos, no deben abusar de su autoridad, por lo que nos recuerda que debemos tener cuidado», dijo.

Según él, hasta ahora la empresa ha intentado desempeñar sus funciones y trabajar tanto fuera como dentro de la oficina, respetando la normativa aplicable.

«Si Dios quiere, con la implementación de normas legales correctas, todos los resultados del trabajo estarán a salvo de sanciones legales. Lo que está claro es que en esta actividad habrá una advertencia para que los empleados realicen bien y correctamente sus funciones», dijo.

Dijo que según los resultados de la auditoría financiera de 2025 realizada por las autoridades, no se encontraron violaciones legales.

Los dividendos recibidos por PDAM en 2025, dijo, ascendieron a 4.100 millones de IDR, superando el objetivo del gobierno regional de unos 3.700 millones de IDR.

Invitó a los empleados a trabajar en equipo para que todos tengan una responsabilidad compartida y logren los máximos resultados sin violar las normas aplicables.

“Gracias a Dios con educación, socialización y asesoría jurídica podemos brindar servicios en calidad, cantidad y continuidad a la comunidad”, dijo.

