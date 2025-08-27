PCNU y DPRD Demak enfatizan la dedicación para mantener seis días escolares

Demak (Antara) -El Gerente de Branchas Nahdlatul Ulama (PCNU) de Demak Regency, Central Java, enfatizó su dedicación para mantener el sistema escolar de seis días para la educación básica a la primera educación media bajo la autoridad del gobierno de la regencia.

«Se ha demostrado que la aplicación de seis días de escuelas puede colaborar con las actividades de Madrasah Diniyah (Madin) y TPQ, de modo que la sostenibilidad de la educación religiosa se mantiene», dijo el presidente de Demak Pcnu, Muhammad Amindin, a medida que entran en contacto con la gestión del DPRD de Demak el miércoles.

Consideró que el sistema también dio a muchos líderes comunitarios, Kiai y clero en Demak.

Pcnu Demak, dijo, no quería especular para tratar de aplicar cinco días de escuela. Si es un día libre sin ayuda, los niños son vulnerables para no ser revisados.

«Los Kiai están muy preocupados por el carácter y el carácter de la generación más joven. Por eso alentamos al Regente y DPRD Demak, de modo que se mantiene la política escolar de seis días», dijo.

También enfatizó la implementación de cinco días escolares a nivel de secundaria/profesional que se convirtió en la autoridad del gobierno provincial. Según él, la aplicación de toda la escuela diaria a menudo dificulta que los estudiantes realicen adoración, porque el tiempo de Dzuhur todavía está en el aula, mientras que las mezquitas en las escuelas son insuficientes.

«Nuestra esperanza, a través del Regente y DPRD de Demak, esta ambición también puede enviarse al gobierno provincial. Queremos que la escuela secundaria y la escuela profesional regresen al sistema escolar de seis días que está de acuerdo con la sabiduría local y las tradiciones religiosas del municipio de Demak», agregó.

Mientras tanto, el presidente de DPRD, Demak Zayinul Fatah, expresó su totalidad para las ambiciones de PCNU Demak. Porque la educación de Madrasah Diniyah y Pesantren es una parte importante de la identidad de Demak como «Ciudad de Wali».

«Lo que PCNU dijo fue un mandato. El DPR de Demak respalda la aplicación de seis días de escuela porque esto se relaciona con la sostenibilidad de Madrasah Diniyah y Pesantren. Además, ya tenemos instrucciones Pesant y Madrasah, solo la implementación debe ser fortalecida», dijo.

Agregó que el DPR, junto con el gobierno local, tenía una voz para mantener el mandato del Kiai, de modo que la educación religiosa no se vio perturbada por la implementación de la política de política de cinco días.

«Demak es un área religiosa con muchos Pesantren y Madrasa Diniyah. Su existencia y horario de aprendizaje deben ser respetados. Es por eso que el sistema escolar es la mejor opción con seis días», dijo.