PBSI: La Copa Muria Sirnas C suma puntos en el ranking nacional

Kudus (ANTARA) – La Polytron Muria Cup Sirnas C 2025 en Kudus Regency, Java Central, ha recibido oficialmente puntos de clasificación nacional, lo que la convierte en un evento prestigioso disputado por clubes de bádminton en Indonesia, dijo el presidente de PBSI Central Java, Akhmad Khafidz Basri Yusuf.

“El entusiasmo de los participantes del Circuito Nacional de la Copa Polytron Muria (Sirnas) C 2025, que tuvo lugar en GOR Djarum Jati, Kudus, Java Central, fue muy alto con un total de 1.226 atletas de diferentes grupos de edad”, dijo al margen de la Copa Polytron Muria Sirnas C 2025 en GOR Djarum Jati, Kudus el sábado.

El evento nacional, dijo, estuvo conformado por 13 categorías de edades masculinas y femeninas, haciendo un total de 26 categorías participantes.

Basri explicó que Sirnas C ahora ha sido incluido en el calendario oficial de la Junta Central de la Asociación Indonesia de Bádminton (PBSI), por lo que todos los atletas que compitan recibirán una puntuación de clasificación nacional. Anteriormente el Sirnas C no participaba, pero este año es oficial y se ha convertido en un campeonato privado con clasificación por puntos a nivel nacional.

Aunque se celebró en Java Central, los participantes procedían de diferentes regiones de Indonesia. Participaron varios clubes de Kalimantan, Surabaya, Batam y varias provincias fuera de la isla. Los participantes están dominados por clubes de Java Central, pero también muchos atletas de fuera de la región han llegado a las rondas importantes.

Según Basri, la calidad de los partidos en este evento fue bastante reñida ya que los grandes clubes también alinearon a sus mejores atletas para perseguir puntos nacionales. «La calidad del juego es muy competitiva. No sólo los grandes clubes como Djarum, sino también los atletas extranjeros pueden participar en los cuartos de final e incluso en las semifinales», afirmó.

Este evento también sería una de las evaluaciones finales previas al campeonato nacional (Campeonato Nacional). La competición se desarrollará en dos rondas por día, concretamente cuartos de final y semifinales, mientras que la final está prevista para mañana con 13 partidos por el título.

Basri añadió que este campeonato es importante en el proceso de entrenamiento, especialmente para los deportistas jóvenes.

«El desarrollo en el deporte requiere un proceso largo, al menos diez años. Sirnas C es parte de la identificación de talentos para ver semillas que puedan desarrollarse en atletas de primer nivel nacional», dijo.

Además de perseguir puntos, este campeonato es una forma de poner a prueba las habilidades de cada atleta y club frente a la competencia competitiva. Porque este evento ofrece a los clubes la mayor oportunidad de medir las capacidades de los deportistas en términos reales, y no sólo de perseguir títulos.

Lea también: Kudus se centra en el Healthy Family Festival 2025 para ayudar a reducir el retraso en el crecimiento