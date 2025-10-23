PB FORKI, Campeón de Artes Marciales PON Kudus, fue seleccionado para el Centro Nacional de Entrenamiento de Karate

Kudus (ANTARA) – El presidente de la Federación Indonesia de Deportes de Karate-Do (FORKI), Hadi Tjahjanto, reveló que los atletas de karate que sobresalgan en la Semana Nacional de Deportes de Artes Marciales (PON) de Kudus serán seleccionados para convertirse en atletas que asistan al Centro Nacional de Entrenamiento (Pelatnas).

«Por supuesto, este evento Kudus Martial Arts PON es un foro para que reclutemos atletas potenciales que puedan fortalecer el equipo nacional. Son activos nacionales que se espera que se desempeñen a nivel internacional», dijo el jueves acompañado por el Vicepresidente General de KONI Central, Mayor General TNI (Retirado) Suwarno, durante una conferencia de prensa en el Centro de Prensa Djarum Martial Arena, Kaliputu Arena, Kudus. Jueves.

Reveló que el deporte del kárate en PON Martial Kudus tiene 15 clases que involucran a 34 provincias de toda Indonesia. A través de este evento, PB FORKI espera encontrar semillas superiores de diferentes regiones.

«Más adelante podremos ver el potencial de los jóvenes karatekas de todas las regiones. Esta es una buena oportunidad para desarrollar el rendimiento del karate de manera uniforme. Casualmente, los entrenadores también están presentes, pueden supervisar y entrenar directamente», dijo.

Hadi se muestra optimista de que de este evento surjan nuevos planteles de karatekas, tanto de la categoría junior como senior, quienes luego serán proyectados a la selección nacional luego de pasar por diversas selecciones.

Además, explicó que la regeneración de los atletas es precisamente el objetivo de PB FORKI, teniendo en cuenta que actualmente varios atletas senior todavía compiten activamente en diversos eventos internacionales, aunque ya no son jóvenes.

«Estamos preparando a la próxima generación que pueda reemplazar a los atletas senior. Los prepararemos para eventos internacionales, incluidos los SEA Games de 2025 en Tailandia», dijo.

Hadi añadió que el objetivo a largo plazo de PB FORKI es formar atletas de karate de clase mundial capaces de hablar en foros internacionales en cualquier evento.

«Esperamos que estos atletas de karate no sólo sean técnicamente competentes en la lona, ​​sino que también se conviertan en personas superiores en la sociedad. Serán alfabetizados en temas digitales básicos, etc., para convertirse en futuros líderes», dijo.

El Vicepresidente General del KONI Central, Mayor General TNI (retirado) Suwarno agregó que hoy (23/10) ingresó a la tercera fase de la implementación del PON 2025 de las Artes Marciales Sagradas participando en tres deportes, a saber, wushu, jujitsu y karate, después de haber completado previamente competiciones en siete deportes.

«Hoy (23/10) se llevará a cabo una ‘reunión técnica’ para los deportes de Wusu y Ju-Jitsu. Este es un deporte de jujitsu muy nuevo para nosotros. Esperemos que con esta competencia el Jujitsu sea más conocido por el público», dijo.