PB Djarum campeón absoluto de la Copa Muria Sirnas C 2025

Kudus (ANTARA) – PB Djarum logró convertirse en el campeón general en el campeonato de bádminton Polytron Muria Cup Sirnas C 2025, al que asistieron 1.238 atletas de diferentes regiones en GOR Djarum Jati Kudus, Java Central, del 11 al 16 de noviembre de 2025.

«El campeón general se obtuvo después de ganar 16 números de los 23 disputados», dijo el presidente de la Dirección Provincial de Java Central de PBSI, Akhmad Khafidz Basri Yusuf, cuando se reunió después de la Ceremonia de Honor de los Ganadores (UPP) en GOR Djarum Jati, Kudus, el domingo.

Espera que la experiencia de competir y los puntos nacionales que los atletas obtengan en este torneo les brinden mayores éxitos como atletas profesionales, que luego enorgullecerán a su país en el escenario mundial.

«Felicitamos a PB Djarum por convertirse en el campeón absoluto. También expresamos nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a PP PBSI y a todos los patrocinadores que apoyaron la organización de este campeonato», dijo.

El director comercial de Polytron Tekno Wibowo felicitó a los ganadores de la Polytron Muria Cup Sirnas C 2025. A través de este torneo, iniciado por la Fundación Bakti Sport Djarum, Polytron y PBSI, se pudo motivar a los atletas a lograr más en un nivel superior.

El subdirector de PB Djarum, Leonard Holvy De Pauw, agradeció el entusiasmo y el espíritu de lucha de los 115 atletas de PB Djarum de diferentes sectores que participaron en la Polytron Muria Cup Sirnas C 2025.

En el partido final, PB Djarum logró colocar a 26 representantes en 17 números de partido de los 23 disputados. Porque este torneo es el lugar adecuado para que los deportistas jóvenes, especialmente a nivel base, sumen más horas de competición antes de competir en torneos más competitivos.

«De hecho, hemos preparado a los atletas para que lo den todo, física, técnica, estratégica y mentalmente. Porque como anfitriones, el objetivo es obviamente convertirse en campeones generales. Aunque algunos de nuestros jugadores sub-19 no participan porque participan en el Indonesia International Challenge 2025, en otros grupos de edad todavía tenemos muchos atletas de primer nivel», dijo.

Agregó que, además de ser campeón absoluto, otro objetivo es obtener puntos nacionales como capital para competir en el Sirnas Premier y el Campeonato Nacional PBSI 2025 en un futuro próximo. Además, Holvy y los formadores también quieren seguir el progreso de los graduados de PB Djarum General Audition.

«Porque los requisitos para jugar Sirnas Premier son estar entre los 35 mejores y el Campeonato Nacional PBSI tiene los 20 mejores jugadores. Así que este torneo, además de obtener puntos nacionales, también es uno de nuestros materiales de selección para desplegar jugadores en el próximo torneo. Mientras tanto, los atletas que acaban de unirse a PB Djarum también tienen resultados mucho mejores que nuestras expectativas», dijo.

Una de las atletas que logró ganar la Copa Polytron Muria Sirnas C 2025, Syadza Bella Zerlinda Jagadita, quien se graduó de las Audiciones Generales de PB Djarum 2024, logró ganar el sector individual femenino Sub-13 después de derrotar a una colega del club que se graduó de las Audiciones Generales de PB Djarum 2025, Syauqia Aisya Inara, en la final que fue emocionante hasta el juego de goma.

«Estoy muy contento de haber podido ganar la Polytron Muria Cup Sirnas 2025 porque en la final el partido fue muy duro. Perdí en el primer partido y en el tercero me quedé atrás. Me sentí muy cansado, pero intenté no morir solo, mantenerme concentrado y jugar con calma», afirmó.

Mientras tanto, el pilar de PB Cahaya Lumajang, Ahza Catur Anugrah, logró con éxito su primer gran logro en un torneo a escala nacional al lograr convertirse en campeón de la Copa Polytron Muria Sirnas C 2025.

Logró este éxito cuando logró una sorpresa al ganar la final de individuales principiantes masculinos sub-15 contra el primer favorito, Rafi Qabilah Fathurrahman de PB Taqi Arena Badminton Academy a través de un drama de tres partidos 19-21, 21-17, 21-16.

“Se siente extraordinario poder ganar en un torneo a nivel nacional como la Polytron Muria Cup Sirnas C 2025. Anteriormente, a menudo he experimentado fracasos en otros torneos y esta es la primera vez que puedo ganar a nivel nacional”, dijo.

A la Copa Polytron Muria Sirnas C 2025 asistieron 1.238 atletas de diferentes regiones de Indonesia, compitiendo por 23 títulos de campeonato. Además de competir por un premio total de 636 millones de IDR, los jugadores de bádminton también obtienen puntos de clasificación nacional como capital para competir en niveles de campeonato más altos.