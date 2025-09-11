PB Djarum Badminton audiciona la medición mental y el poder de lucha de los atletas jóvenes

KUDUS (Antara) – El equipo de talento de audición general de PB Djarum Kudus 2025 continúa prestando atención a los participantes que compiten, mientras que la fase del torneo se convierte en un momento importante para ver la calidad, especialmente el poder de lucha y la mentalidad de la competencia, dijo la leyenda indonesia de Badminton Maria Kristin.

«Juegos Olímpicos en Gor Djarum Jati, Kudus, Thorsday.

Según él, la evaluación no solo se detiene en la técnica básica del bádminton, como cómo una raqueta, un patrón de perforación o juego de piernas. La competencia mentalmente también es el enfoque más importante, por ejemplo, cómo se quedan las actitudes de los atletas.

«Algunos se desaniman de inmediato, algunos todavía están tratando de luchar. Esa es una ventaja», dijo.

María reveló que ya había varios nombres del sector femenino que se consideraban prominentes. Sin embargo, el viaje no se detiene en la fase de audición porque a menudo es un gran entusiasmo el que se ve durante la selección, sino después de ingresar las disminuciones reales.

«Así que siempre lo recuerdo, no olvides la primera motivación para audicionar, a saber, el uso de las instalaciones completas en PB Djarum para un mayor rendimiento», dijo.

Con respecto a la actitud de la atleta femenina, Mary evaluó que el factor de altura no era el único tamaño. Según él, hay, aunque hay atletas con posturas ideales, pero sus bases físicas aún son débiles, todavía hay muchas tareas que deben completarse.

«Si hay una actitud no demasiado alta, pero las habilidades, el poder de lucha y el potencial son buenos, por supuesto, todavía vale la pena promover», dijo.

Las audiciones generales de PB Djarum 2025 tuvieron lugar por Bakti Sports Djarum Foundation y PB Djarum tuvieron lugar el 8 al 12 de septiembre de 2025 en Gor Djarum Jati, Kudus, Java Central, quien nuevamente mostró un gran entusiasmo con 1,729 participantes de 33 provincias que participaron. Este evento es la puerta para jóvenes talentos de todos los rincones del país para demostrar su valía y para dar un paso al nivel de desarrollo profesional en PB Djarum.