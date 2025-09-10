PB Djarum audiciones fuera de Java, sin talento súper

KUDUS (Antara) – La Asociación Bádminton (PB) Djarum Kudus, Central Java, planea agregar a la ubicación de una audición general de bádminton fuera de Java para atraer talentos jóvenes más talentosos que no se han tocado debido a restricciones de costos o acceso de torneos.

El director del Servicio de Deportes de la Fundación Djarum y presidente de PB, Djarum Yoppy Rosimin en Kudus, dijo el miércoles que la adición de ciudades fuera de Java era una forma de dedicación de PB Djarum para apoyar la regeneración del bádminton de Indonesia.

«También hemos sido ‘planes’ o planeamos agregar otra ciudad, no solo en Kudus. Pero la ciudad sigue siendo un secreto. Lo que es cierto debe estar fuera de Java», dijo.

Según Yoppy, puede ser la posibilidad de la ubicación de audiciones adicionales en Sumatra, Kalimantan o Sulawesi. En 2026, PB Djarum de hecho se centra en las audiciones que se llevan a cabo en más de una ciudad fuera de Java, antes de que toda la serie termine más tarde en Kudus como la final.

Hizo hincapié en que la decisión de mantener una audición fuera de Java estaba motivada por el número de participantes de fuera de Java, especialmente Sumatra, que estaban entusiasmados con la audición. Se espera una audición más cercana que se puedan encontrar más talentos especiales.

«¿Por qué estoy diciendo sorpresa? Porque puede haber un talento súper especial hasta ahora. No tienen costos para participar en el torneo, especialmente en Java. Pueden aparecer con la audición cerca de su región», dijo.

Yoppy agregó que PB Djarum no limitó la cuota para los participantes talentosos. Solo se eligen jugadores con «súper» calidad para una mayor promoción.

«Si el jugador es súper calidad, puede ser mucho. Pero si no es súper, no se verá obligado a ser súper. Lo más importante es que la Fundación Djarum se reúna con sus esfuerzos, que siempre tiene una audición de bádminton todos los años», dijo.

Se aseguró de que las audiciones generales se llevarán a cabo todos los años, tanto en una ciudad como en diferentes ciudades al mismo tiempo. Esta era una forma de promesa de PB Djarum de mantener la regeneración del bádminton indonesio.

«Con la esperanza de que la regeneración del bádminton indonesio esté garantizada. Siempre habrá nuevos jugadores que suban, de modo que se pueda mantener la continuidad del rendimiento de Indonesia en el bádminton», dijo.

Mientras que la audición general de PB Djarum 2025 realizó la Fundación Bakti Sports Djarum y PB Djarum del 8 al 12 de septiembre de 2025 en Gor Djarum Jati, Kudus, Java central, con un total de 1.729 participantes.

