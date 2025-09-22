Pati Regent Sudewo fue nuevamente examinado por el KPK

JAKARTA (Antara) – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) ha investigado nuevamente el regente de Pati, Central Java, Sudewo (SDW) en la investigación del presunto soborno y mantenimiento de ferrocarriles en el Ministerio de Transporte de la Dirección General (DJKA).

«Así es, hoy, el lunes (9/22), los testigos planeados de KPK para investigar el nombre del SDW», dijo el lunes el portavoz de KPK, Budi Praseteto, a periodistas en Yakarta.

Budi confirmó además que Sudewo había llegado al edificio KPK Red and White, Yakarta.

Sudewo fue interrogado previamente como testigo del caso en su calidad de miembro del Parlamento Indonesio, a saber, el 27 de agosto de 2025.

El nombre Sudewo había surgido en la audiencia con el sospechoso como jefe del Centro de Ingeniería Ferroviaria Central de Java (BTP) por Putu Sumarjaya y funcionarios del despliegue central de Java Bernard Hasibuan Bernard en el Tribunal de Corrupión Semarang, 9 de noviembre 9.

Durante el proceso se dijo que el KPK ha incautado el dinero de Sudewo alrededor de Rp3 mil millones. El fiscal de KPK mostró pruebas de fotos de efectivo en cupuras de Rupia y monedas extrañas que fueron incautadas de la Casa Sudewo.

Sudewo, sin embargo, negó esto. También negó haber recibido RP. 720 millones transferidos por PT Istana Putra Agung y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.