Pati Regent cumplió el Comité Especial de los Derechos del Cuestionario DPRD

PATI (Antara) – Pati Regent Sudewo completó la invitación de la Reunión del Comité Especial (Pansus) de la Pati Regency DPRD PREGUNTA -Derechos de ropa, Java Central, que discutió una serie de políticas de regente que se consideró una polémica en la comunidad el jueves.

«Sí, es cierto que hemos asistido a la reunión del Comité Especial de DPR PATI hoy (2/10). También tenemos una serie de preguntas de miembros del Comité Especial que ciertamente son importantes como material de evaluación», dijo el Regent Pati Sudewo después de la reunión del Comité Especial en la Agencia de Presupuesto PATI DPRD).

Según él, una serie de preguntas formuladas por los miembros del Comité Especial son importantes como material para la introspección y la evaluación futura.

«Lo que se entiende por el comité especial es bueno para la introspección y la mejora. Lo que solo hago por la gente de Pati. Apoyo para que el desarrollo en Pati pueda ir sin problemas», dijo.

En esa ocasión, el Regente de Pati también dijo que había explicado varias cosas, incluido el cumplimiento de los requisitos públicos con grupos de agricultores de pollos, agricultores de tabaco, a otros grupos comunitarios.

Relacionado con la presencia de simpatizantes en el proceso, dijo, como una forma de apoyo moral para él.

«Muchos seguidores muestran simpatía por nosotros. Es un espíritu mantenerse enfocado en trabajar para la comunidad Pati», dijo.

Anteriormente, el Comité Especial de Derechos de Preguntas de DPRD PATI también presentó a dos expertos legales para fortalecer las conclusiones y fundaciones legales, a saber, Bivitri Susanti, un experto de derechos constitucionales de Stih Jercera y la facultad de derechos de la Universidad Católica de Atma Jaya y el Dr. Muhammad SH MH MH, profesor de la Universidad Semarang (USM) (USM) (USM) (USM). La presencia de los dos expertos se considera importante para probar los hallazgos del comité especial, mientras que el proceso legal que se lleva a la siguiente fase se fortalece.

El presidente del Comité Especial para el Cuestionario DPRD de Pati Pati Teguh Waluyo expresó su aprecio por la presencia de Sudewo Raining, de modo que la reunión que tuvo lugar fue sin problemas de 10:00 a 13:00.

«La explicación del Regente Pati que recibimos y nos registramos como comité especial. Los hallazgos anteriores también se han aclarado preguntando al regente directamente», dijo.

Teguh enfatizó que la conclusión de la reunión no podía transferirse porque todavía tenía que ser discutida internamente por miembros del Comité Especial.

«Si la respuesta del regente es satisfactoria o no, no es mi capacidad de mencionar. El comité especial es más profundo y los resultados se cerrarán después de una reunión interna», dijo.

