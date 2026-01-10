Pati Regency sufrió deslizamientos de tierra y puentes quedaron cortados

Pati (ANTARA) – Pati Regency, Java Central, sufrió un desastre por deslizamiento de tierra y el puente que conecta el distrito de Gunungwungkal y el distrito de Cluwak quedó cortado después de las fuertes lluvias.

El jefe de policía de Pati, a través del jefe de policía Gunungwungkal AKP Soekarno en Pati, dijo el sábado que el viernes por la noche (1 de septiembre) se produjo un deslizamiento de tierra y un puente roto, concretamente en la aldea de Jrahi, por lo que el material del deslizamiento de tierra bloqueó el acceso a la carretera hasta unos 30 metros en la aldea local.

Para reabrir el acceso a la carretera, dijo, la policía, el TNI, los funcionarios de la aldea y la comunidad local han estado trabajando arduamente para limpiar la carretera del material de los deslizamientos de tierra.

También ocurrió un incidente similar en la aldea de Jepalo, donde el material del deslizamiento de tierra cayó sobre las casas de los aldeanos locales. Sin embargo, no hubo víctimas en este incidente, mientras que el propietario de la vivienda fue evacuado a la casa de un familiar por seguridad.

Mientras tanto, el puente de 12 metros en Dukuh Kedungsewu, Giling Village, un puente que conecta regiones, colapsó debido a las fuertes corrientes del río. Por ejemplo, el acceso de los residentes entre Giling Village, distrito de Gunungwungkal y Salak Village, distrito de Cluwak, se cerró temporalmente.

En Dukuh Sekar también se produjeron casos de caída de árboles y deslizamientos de tierra que afectaron a las casas de los residentes locales. Los árboles caídos fueron evacuados trabajando juntos, mientras que las casas afectadas por los deslizamientos de tierra quedaron a salvo de las víctimas.

También se produjo un desastre por deslizamiento de tierra en la aldea de Gunungsari, distrito de Tlogowungu, el viernes (1 de septiembre) a las 8:45 p.m. WIB, lo que afectó el cierre del acceso a la carretera distrital que conecta el distrito de Tlogowungu con Gunungwungkal.

Como seguimiento, la policía coordinó con las agencias interesadas y la comunidad local para reabrir el acceso a las carreteras del distrito cubiertas por material de deslizamientos de tierra. Desde el viernes por la tarde (9/1), los trabajos de limpieza se han realizado por fases.

El jefe de policía de Tlogowungu, AKP Mujahid, reveló que el sábado (1/10) a las 04:00 WIB, la carretera de acceso a la ruta Tlogowungu-Gunungwungkal se había abierto con éxito y era transitable nuevamente.

«Sin embargo, todavía instamos al público a tener precaución ya que las condiciones climáticas aún conllevan riesgo de lluvia», dijo.

Destacó que la presencia policial en el terreno no era sólo para recopilar datos sino también para brindar sensación de seguridad. Su partido se está centrando en los esfuerzos preventivos aconsejando al público que permanezca alerta mientras las lluvias continúan cayendo.