Pati Regency Gobierno y BPS Mou Pembaraua Statistics Pactiekte Statistics

PATI (Antara) – El Gobierno de la Regencia Pati, Central Java, ha establecido la cooperación con BPS PATI para actualizar los datos estadísticos como referencia para el gobierno regional al formular la política de desarrollo que tenía el objetivo de mejorar el pozo de la comunidad y, al mismo tiempo, reducir la pobreza.

«Como una forma de refuerzo de la cooperación, la firma de un memorando de acuerdo (MoU) entre el regente de Pati y el jefe de los BP de Pati Regency», dijo el jueves Pati Regent Sudewo al margen de la coordinación de la alivio de la pobreza en Pati.

A la firma también asistieron las filas de organizaciones de equipos regionales, agencias relacionadas, así como representantes de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) de Pati Regency.

Sudewo enfatizó la importancia de usar datos precisos como base para la preparación de programas estratégicos.

Según él, la actualización de datos ayudará al gobierno a analizar diferentes indicadores de desarrollo humano.

«En la reunión anterior, discutimos el tema del índice de desarrollo humano de Pati Regency, que van desde el desempleo abierto, la pobreza, los pobres extremos, el retraso, en la duración de la escuela promedio, la larga duración escolar para la esperanza de vida. Todos los datos serán una operación para formular pasos futuros», dijo.

Sudewo enfatizó que los esfuerzos para reducir la pobreza y mejorar la calidad del desarrollo humano no podrían realizarse parcialmente. Se necesita sinergia cruzada, la cooperación entre las instituciones y el apoyo a la comunidad.

«Los programas y las medidas de política deben compilarse por completo, de modo que los resultados logrados sean realmente efectivos. Con una cooperación y uso válidos de datos, somos optimistas de que Pati Regency puede mostrar desarrollos importantes en el índice de desarrollo humano», dijo.

Con respecto al número, la población pobre cayó de marzo de 2024 a 116,840 personas de marzo de 2023 de 118,180 personas de la población total en Pati, no menos de 1.38 millones.

Con respecto al número, la población pobre cayó de marzo de 2024 a 116,840 personas de marzo de 2023 de 118,180 personas de la población total en Pati, no menos de 1.38 millones.

La línea de pobreza en Regencia Pati en marzo de 2024 fue de RP559,499 por cabeza de la población por mes, aumentó en RP26,954 por cabeza de la población por mes o en un 5,06 por ciento, en comparación con el estado de marzo de 2023 que fue RP532,545.