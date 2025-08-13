Pati Police Recinto Secure 11 personas sospechosas de provocadores en manifestaciones

PATI (Antara) – La policía de Pati, Java Central, junto con el personal conjunto de la Policía Regional Central de Java y las filas de las filas lograron asegurar la manifestación para la oficina del Regente Pati, a pesar de la acción anarquista a la seguridad de 11 personas el miércoles por los provocadores el miércoles.

«Las once personas sospechosas de provocadores han sido registradas e investigadas por la Unidad de Investigación de la Policía de Pati para obtener más procedimientos legales», dijo el jefe de las relaciones públicas del comisionado de policía de Java Central, Pol Artanto, en Pati.

Reveló que desde el principio la manifestación realizada por la comunidad en Pati Regency para transmitir las ambiciones y opiniones de una manera ordenada y flexible.

«Alhamdulillah, desde el comienzo de la actividad que tuvo lugar bien. Sin embargo, antes de que apareciera otro grupo que era anarquista para que dañara la atmósfera pacífica», dijo.

El grupo, dijo, arrojó agua mineral, piedras, palos, frutas podridas y varios otros objetos. Para que la escalada se active hasta que la situación se vuelva caos.

Los oficiales de policía apelaron a las masas para detener las acciones anarquistas. Sin embargo, debido a que no se observó la advertencia, la policía se vio obligada a publicar y romper las masas para controlar la situación.

«Alrededor de las 15:00, la situación, la situación se verificó con éxito. También nos patrullamos para asegurarnos de que Pati City estuviera en una condición segura y propicio», dijo.