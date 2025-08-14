PATI PATI: Hoaks, la policía murió mientras aseguraba la manifestación de Pati

PATI (Antara) – La policía de Pati, Java central, negó y explicó Hoaks relacionados con la información sobre la existencia de miembros sospechosos de muerte, mientras que las manifestaciones de la regencia se aseguraron el 13 de agosto de 2025.

Kapolresta Pati Kombes Pol. Jaka Wahyudi en Pati dijo el jueves que la búsqueda de la información circulante se había llevado a cabo

Jaka enfatizó que la circulación de noticias no era cierta sobre la base de los resultados de búsqueda.

De la información que circula en las redes sociales, la estación de policía de Pati Aiptu, Teguh Sulistiyo, murió mientras aseguraba la manifestación de los residentes de Pati Regency el 13 de agosto de 2025.

«Aiptu Teguh Sulistiyo habría muerto en 2023», dijo.

Según él, la propagación de información incorrecta puede interrumpir la situación de seguridad y orden público.

Es por eso que apeló al público para que siempre verifique la verdad de la información antes de compartirla.

Anteriormente, la demostración de los residentes de Pati Regency exigía que la renuncia del Regente de Sudewo el 13 de agosto de 2025 fuera caótica.

Se había extendido falsas noticias sobre la existencia de diferentes muertes que habían sido aclaradas por la policía.



