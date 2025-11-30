PASI: El campeonato de atletismo de Kudus mejora el desarrollo de los jóvenes deportistas

Kudus (ANTARA) – El campeonato de atletismo de la Serie 2 en Kudus Regency, Java Central, recibió un gran reconocimiento de varias partes, ya que se consideró capaz de promover el desarrollo del atletismo de los niños pequeños de una manera sostenible y de múltiples niveles, dijo Kudus Noor Akhmad, director de la Asociación Indonesia de Atletismo (PASI).

«Este evento sería una de las primeras series de atletismo en Indonesia con un formato de competencia continua de series 1, 2, etc.», dijo Noor Akhmad, jefe de la división de desarrollo y rendimiento de PASI Kudus Regency, después de la ceremonia en honor a los ganadores (UPP) de la Serie 2 del Athletics Challenge 2025 en el Rendeng Supersoccer Arena en Kudus, el sábado.

Dijo que esta competencia de atletismo fue uno de los pasos estratégicos en el proceso de regeneración y desarrollo de los deportistas desde temprana edad.

Según Noor, este esfuerzo de desarrollo continuo y de múltiples capas demuestra la capacidad de Kudus para producir atletas talentosos, incluidas apariciones en eventos prestigiosos como la Semana Deportiva Provincial de Java Central (Porprov) 2026 y la Semana Nacional de Deportes Estudiantiles (Popnas).

«El MilkLife Athletics Challenge proporciona un espacio para que los atletas de Kudus tengan una plataforma para competir como parte del desarrollo continuo desde los niveles de primaria/MI, intermedia/MTS hasta secundaria», dijo.

Animó a los atletas a unirse al club para poder avanzar a un nivel superior en la competencia. Porque el equipo Kudus de Porprov también se fortalece con atletas graduados del MilkLife Athletics Challenge.

Mientras tanto, el director del programa de servicios deportivos de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin, dijo que el MilkLife Athletics Challenge tiene como objetivo brindar una experiencia competitiva divertida al tiempo que introduce movimientos atléticos básicos desde una edad temprana.

Además del entrenamiento físico y técnico, dijo, se espera que el evento forme caracteres positivos en los participantes, como confianza en sí mismos, espíritu deportivo, responsabilidad y honestidad.

«Este es también un intento de mantener la cadena de regeneración de los atletas en el atletismo que alcanzarán logros tanto a nivel nacional como internacional», dijo.

El representante de PASI Java Central, Firdaus, apoya el proceso de desarrollo de atletas infantiles en Kudus. Se espera que este torneo brinde nuevas esperanzas para el surgimiento de una generación atlética superior que finalmente llevará el nombre de Kudus al siguiente nivel.

La competencia Athletics Challenge Series 2 de 2025 tendrá cuatro categorías de edad, a saber, KU 10, KU 12, KU 15 y KU 18, y se disputarán 22 canciones. Mientras tanto, el número de participantes llegó a 2.188 estudiantes de 184 madrasas Ibtidaiyah (MI), escuelas primarias (SD), madrasas Tsanawiyah (MT), escuelas secundarias (SMP) y escuelas secundarias superiores (SMA) de Kudus y sus alrededores.

El equipo de NU Al Ma’ruf High School logró ganar el título general de KU 18 al ganar 8 de oro, 6 de plata y 4 de bronce. El equipo de atletismo de la escuela secundaria NU Al Ma’ruf, dirigido por Miqdam Maulana, tuvo un desempeño sólido con 18 atletas.