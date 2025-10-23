Para prevenir el envenenamiento, BGN requiere que SPPG use galones de agua cuando la calidad del agua no es adecuada

Yakarta (ANTARA) – El subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Nanik S. Deyang, exige que todas las Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) que aún no tienen suficiente calidad de agua cocinen con agua mineral en botellas de un galón.

«Ahora exigimos usar galones de agua, señor, mientras que antes tenían agua con garantía de (buena) calidad», dijo el vicepresidente de BGN, Nanik S. Deyang, en una actividad titulada «Esfuerzos para mejorar la calidad nutricional de la nación a través de MBG» en el ANTARA Heritage Center, Yakarta, el jueves.

Nanik dijo que este era un paso anticipatorio temporal antes de que se exigiera que todos los SPPG tuvieran instalaciones de gestión de agua equipadas con filtros y tecnología de luz ultravioleta (UV).

Dijo que ha habido varios casos de intoxicación causados ​​por el menú de comidas nutritivas gratuitas (MBG), algunos de los cuales fueron causados ​​por la calidad del agua utilizada.

Uno de ellos, continuó Nanik, fue un caso que tuvo lugar hace algún tiempo en West Bandung Regency.

«Los resultados de laboratorio muestran que, según el Ministerio de Salud, el 72 por ciento de esto se debe a problemas de agua. ¿Por qué West Bandung? Tal vez sea porque los desechos vertidos desde Bandung se acumulan allí en West Bandung», dijo Nanik.

Nanik también admitió que la cuestión de la salud ambiental en torno al SPPG era una de las cuestiones que le preocupaban.

Por lo tanto, dijo que esto pasará a formar parte del Reglamento Presidencial (Perpres) sobre la gobernanza de MBG, que será ratificado en el futuro.

Con esta medida, Nanik espera que ningún niño indonesio más sea víctima de intoxicación al comer alimentos en el programa MBG.

Anteriormente, el subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Nanik S. Deyang, destacó que ninguna Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) podría preparar una comida nutritiva gratuita (MBG) antes de las 12:00 horas.

En un programa de entrevistas titulado “Esfuerzos para mejorar la calidad de la dieta nacional a través de MBG” en el ANTARA Heritage Center, Yakarta, Nanik reveló el jueves que esto sería parte del Reglamento Presidencial (Perpres) sobre la gobernanza de MBG, que será ratificado en un futuro próximo.

«Si alguien (SPPG) cocina a las 22:00 horas, está mal», afirmó Nanik.

Nanik dijo que la fuerza laboral en SPPG estaba organizada de tal manera que estaba dividida en tres turnos (cambio).

explica cambio En primer lugar, los trabajadores cuyo trabajo consiste en cocinar la comida, que empieza entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada.

Además, cambio En segundo lugar, aproximadamente a las 6 a.m. para hacer el embalaje también. cambio El último horario es a las 4pm para lavarme y prepararme para el día siguiente.

“Por eso un SPPG tiene 47 empleados”, afirma Nanik.

Cuando se aplique el nuevo decreto presidencial, señaló Nanik, los SPPG que no cumplan las normas podrían cerrarse.

«Actualmente, 112 cocinas (SPPG) están cerradas. Se les permite volver a funcionar, pero si firman un contrato o acuerdo, si esto vuelve a suceder, se cerrarán permanentemente. Por lo tanto, también somos estrictos con nuestros socios», dijo Nanik S. Deyang.

Lea también: 19 SPPG en Pekalongan están listos para distribuir comidas nutritivas gratuitas a 56.000 beneficiarios