Para facilitar la atención a los participantes, BPJS Empleo fomenta el uso de JMO

Semarang (ANTARA) – La Agencia Administradora de la Seguridad Social (BPJS) para el Empleo invita a todos los participantes a utilizar la aplicación Jamsostek Mobile (JMO) para acceder de forma rápida, fácil y segura a diversos servicios sin tener que acudir a una sucursal.

Hesnypita, jefe de la oficina regional de empleo de BPJS para Java Central y la Región Especial de Yogyakarta, en Semarang, dijo el viernes que JMO es un avance digital diseñado para brindar un servicio excelente a los participantes en la era tecnológica actual.

«Con JMO, los participantes pueden acceder a información de saldo, presentar reclamaciones de Old Age Security (JHT), actualizar registros e incluso obtener servicios de vivienda MLT, todo directamente a través de sus teléfonos móviles. Esta es una forma de nuestro compromiso de acercar los servicios a los participantes», dijo.

Según él, JMO tiene una serie de beneficios clave, incluido el acceso a los servicios las 24 horas, por lo que los participantes pueden acceder a los servicios en cualquier momento y en cualquier lugar sin estar atados al horario de apertura de la oficina.

Dijo que los reclamos de JHT se pueden presentar sin ningún problema ya que el proceso de reclamo se puede realizar digitalmente con una rápida verificación de datos.

Luego, los participantes pueden seguir el desarrollo de los saldos de JHT y el historial de pago de contribuciones en tiempo real.

«Los servicios MLT y otra información del programa, es decir, los participantes pueden solicitar servicios de financiación de vivienda y acceder a información relacionada con otros programas de empleo de BPJS», dijo.

Finalmente, actualizar los datos de forma independiente facilita que los participantes actualicen sus números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos sin tener que acudir a una sucursal.

Hesnypita enfatizó que la transformación digital a través de JMO es un paso estratégico para aumentar la satisfacción de los participantes y acelerar el proceso de servicio.

«Queremos garantizar que todos los participantes reciban comodidad, eficiencia y transparencia de los servicios. JMO es una prueba clara de que BPJS Empleo continúa innovando para las necesidades de los empleados», afirmó.

Para utilizar JMO, los participantes pueden descargar esta aplicación de forma gratuita desde Play Store o App Store y luego registrar una cuenta utilizando los datos de membresía registrados.

Después de iniciar sesión, los participantes pueden disfrutar inmediatamente de todas las funciones disponibles en la aplicación JMO.

Espera que todos los participantes pasen inmediatamente al uso de este servicio digital, para que la experiencia de las transacciones y la gestión administrativa sea más rápida y cómoda.

“Aprovechemos JMO porque el servicio está en tus manos”, concluyó.