Para el futuro de la educación médica, el decano de Unoeled se queja a la legislación de salud

Purwokerto (Antara) – Decano de la Facultad de Medicina, Universidad General de Sudirman (Toed) Purwokerto Dr. Ir. Mukhlis Rudi Prihatno declaró que la evaluación judicial de una serie de artículos de derecho de salud al Tribunal Constitucional debe llevarse a cabo para la seguridad legal y el futuro de la educación médica en Indonesia.

«Esta Ley de Salud no es realmente una mala ley, buena ley. Pero para la educación específica es realmente diferente», dijo por un miembro del equipo legal del solicitante del poder judicial, Azam Prasojo Kadar.

Dijo en Indonesia que había tres leyes para la educación, a saber, la ley de maestros y maestros, la Ley del Sistema Nacional de Educación y la legislación de educación superior.

En el pasado, dijo, había una ley número 20 de 2013 sobre educación médica que ahora está siendo retirada y reemplazada por la Ley de Salud, de modo que surgen problemas.

Según él, una serie de manifestaciones de estudiantes y profesores de diferentes universidades fueron una de las consecuencias de la ausencia de legislación de educación médica hace algún tiempo.

«Han pasado 50 años desde que nuestra educación médica fue ejecutada y flexible, en combinación con la existencia de la Ley de Educación Médica, y luego retirada de repente. Y hasta ahora ya se ha transferido al Ministerio de Educación Superior», explicó.

Sin embargo, actualmente hay algo nuevo con la Ley de Salud, a saber. en el hospital (basado en el hospital) y universidad (Basado en universidades), especialmente para educación especializada.

Según Rudi, esto debe ser enderezado por la legislación de educación médica, a saber, el regreso de la educación médica al Ministerio responsable de la educación, para que no esté bajo el Ministerio de Salud.

Dijo que, según las disposiciones de la ley de educación superior, que tenía derecho a dar un título académico, una institución terciaria fue.

«Sin embargo, con el horario en el hospital En la capacitación del médico especializado, surge la pregunta de si el hospital tiene esa autoridad «, dijo.

Según Rudi, el hospital como entidad de atención médica tampoco es necesariamente capaz de cumplir con las obligaciones del tridharma de la educación superior, incluida la educación, la investigación y el servicio comunitario. Además, los aspectos de la garantía de calidad y el plan de estudios deben seguir siendo un dominio de las instituciones terciarias.

Rudi dijo que la aplicación del sistema en el hospital También tiene el potencial de causar problemas de cuotas educativas, porque los hospitales a menudo comparten con diferentes universidades.

Mencionó las condiciones en Yakarta y Bandung, cuando el mismo hospital fue utilizado por la Facultad de Medicina, la Universidad de Indonesia y la Universidad de Padjadjaran.

“De hecho, la cuota de estudiante se ha reducido de la universidad y transferida a en el hospital. De hecho, si el objetivo es agregar médicos especializados, el número no debe aumentar, no cambiar «, dijo.

También enfatizó la debilidad de la base legal para la administración de la educación del médico, porque no se refiere al Párrafo 31 del Artículo 31 (3) de la Constitución de 1945 para un sistema educativo nacional.

Mientras tanto, Azam Prasojo Kadar, miembro del asesor legal del legislador, dijo que la solicitud de evaluación judicial del Artículo 187 Párrafo (4) y el Artículo 209 Párrafo (2) de la Ley Número 17 de 2023 sobre Salud a la Corte el 13 de agosto 2025.

«Esperamos que el Tribunal Constitucional pronto tenga una audiencia, de modo que el conflicto del dualismo entre la educación hospitalaria y la educación hospitalaria se pueda resolver. La Ley de Educación Superior y la Ley del Sistema Nacional de Educación siguen siendo válidos, por lo que la educación del médico debe permanecer en el campo de la educación superior», dijo.

Es por eso que dijo, la implementación de la educación especializada y subpecialista debería permanecer bajo el gobierno de educación superior, no un hospital.

Según él, el paraguas legal del Hospital de Educación es el organizador más importante de defectos legales y no está de acuerdo con el Artículo 31 Párrafo 3 de la Constitución de 1945 «, enfatizó.

Consideró el dualismo de la implementación de la educación médica, tenía el potencial de causar conflictos de intereses e incertidumbre legal si no se redujo inmediatamente al sistema de educación superior.

«Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda restaurar la educación médica de la manera correcta, que está bajo el Ministerio de Educación», dijo Azam.

