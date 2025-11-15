Para conmemorar el Día de los Héroes, la Policía Regional de Java Central celebró el campeonato de kickboxing Copa Kapolda II

Semarang (ANTARA) – Hasta 250 participantes de diferentes regiones participaron en el campeonato de kickboxing y boxeo Kapolda Cup II celebrado por la Policía Regional de Java Central en conmemoración del Día de los Héroes, que tuvo lugar en The Park Mal, Semarang, del 15 al 16 de noviembre de 2025.

El director del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Regional de Java Central, el comisionado Pol Dwi Subagyo en Semarang, dijo el viernes por la noche que la Copa Kapolda II es una herramienta estratégica para el desarrollo de los atletas de artes marciales en Java Central.

Según él, los participantes no sólo procedían de Java Central, sino también de fuera de la provincia, como Yakarta, Java Occidental y Java Oriental.

“Queremos buscar deportistas, pequeños ‘héroes’ que puedan convertirse en excelentes deportistas a nivel nacional”, afirmó.

A través de este campeonato espera que se puedan canalizar los talentos de los jóvenes para que no caigan en actividades que infringen la ley, como las peleas.

«Los participantes son todos jóvenes. Algunos son atletas, aficionados, otros sólo han participado una vez. Intentamos desarrollarlos para inculcarles disciplina. El lema es jóvenes educados, entrenados y evaluados», dijo.

El presidente general de Rambo Kickboxing 4294 Semarang Didik Hartanto explicó que Kapolda Cup II compitió en diferentes categorías, desde la categoría ligera hasta la categoría de peso superior a 85 kilogramos.

«(Categoría de edad de los participantes, ndr.) De 8 años a 22 años. Para los niños todavía nos adaptamos a las normas de seguridad», dijo.

Según él, el campeonato es parte del desarrollo del carácter de las generaciones más jóvenes, para que puedan crecer en un ambiente sano, disciplinado y deportivo.

“Si son disciplinados y entrenados, pueden convertirse en campeones nacionales”, dijo el medallista de oro en boxeo durante la XII Semana Nacional del Deporte (PON) de 1989 en Yakarta.

El coordinador de relaciones públicas de Rambo Kickboxing 4294 Semarang, Johan Irawan, agregó que al evento de la Copa Kapolda II asistieron atletas experimentados, aficionados y participantes que participaron por primera vez.

«Queremos enseñarles disciplina, inculcarles un espíritu de entrenamiento y producir pequeños héroes que luego puedan convertirse en atletas de nivel nacional», dijo.

Mientras tanto, Eko Firli, presidente general del Comité Provincial de Kickboxing (KBI) de Indonesia para Java Central, agradeció el apoyo de la Policía Regional de Java Central para el desarrollo del arte marcial kickboxing.

Admitió que algunos de los participantes en el campeonato también eran atletas que se preparaban para participar en el próximo Porprov.

“Este tipo de actividades son muy importantes para incrementar las horas de vuelo de los deportistas. De aquí también nacerán semillas que podremos desarrollar hasta convertirnos en excelentes deportistas”, afirmó.

